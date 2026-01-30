Kevin Warsh został nominowany przez Donalda Trumpa na Przewodniczącego Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej. Fed, bo taki jest skrótowiec, to jeden z najważniejszych banków centralnych na świecie, a jego decyzje mają globalne konsekwencje gospodarcze i finansowe.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował w piątek, że nominował Kevina Warsha na nowego szefa Rezerwy Federalnej. Zastąpi on Jerome'a Powella, którego kadencja wygasa w maju.

"Z przyjemnością ogłaszam, że nominuję Kevina Warsha na stanowisko Przewodniczącego Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej" - napisał przywódca USA na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Kim jest Kevin Warsh?

55-letni Kevin Warsh, który w latach 2006-2011 był jednym z członków Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej, wymieniany był jako jeden z kandydatów do zastąpienia Jerome'a Powella, choć nie uważano go za faworyta.

W tym kontekście pojawiały się również nazwiska obecnego członka Rady Gubernatorów Fed Christophera Wallera, dyrektora Narodowej Rady Ekonomicznej przy Białym Domu Kevina Hassetta oraz jednego z dyrektorów funduszu inwestycyjnego BlackRock Ricka Riedera.

Konflikt Trumpa z Powellem

Donald Trump wiele razy w ostrych słowach krytykował Jerome'a Powella i domagał się obniżek stóp procentowych.

W 2025 r. amerykański bank centralny trzykrotnie obniżył stopy procentowe po 0,25 proc. - we wrześniu, pod koniec października i w grudniu. Wrześniowa obniżka była pierwszą od grudnia 2024 roku.

W środę Fed zdecydował o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie, co w czwartek skrytykował amerykański prezydent. Jego zdaniem USA "powinny mieć najniższe stopy procentowe na świecie" z uwagi na swoją siłę.

Fed - najważniejszy bank centralny na świecie

Amerykańska Rezerwa Federalna, znana jako Fed, to najważniejszy bank centralny na świecie. Jej decyzje mają ogromny wpływ nie tylko na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, ale też na sytuację ekonomiczną w wielu innych krajach. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że dolar amerykański jest główną walutą rezerwową świata. Oznacza to, że wiele państw przechowuje swoje oszczędności właśnie w dolarach, a także rozlicza w tej walucie handel międzynarodowy.

Kiedy Fed podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych lub prowadzi działania mające na celu pobudzenie lub schłodzenie gospodarki, natychmiast reagują na to rynki finansowe na całym świecie. Przykładowo, podwyżka stóp procentowych w USA sprawia, że inwestorzy chętniej lokują swoje pieniądze w amerykańskich aktywach, co może prowadzić do odpływu kapitału z innych krajów i osłabienia ich walut.

Warto też pamiętać, że wiele państw i firm zaciąga kredyty w dolarach. Gdy Fed podnosi stopy procentowe, rośnie koszt obsługi tych długów, co może prowadzić do problemów finansowych, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

Decyzje Fed mają więc wpływ na inflację, wzrost gospodarczy i stabilność finansową na całym świecie. Przykładem może być kryzys finansowy z 2008 roku, kiedy działania amerykańskiego banku centralnego były kluczowe dla uspokojenia rynków i przywrócenia zaufania do systemu finansowego.