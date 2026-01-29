Komisja Europejska zaprezentowała pierwszą w historii strategię Unii Europejskiej dotyczącą migracji i azylu na lata 2026-2031. Dokument wyznacza kluczowe kierunki działań, mające zapewnić skuteczniejsze zarządzanie migracją przy poszanowaniu wartości i praw podstawowych Wspólnoty.

Dziecko w tłumie migrantów na granicy polsko-białoruskiej / Sefa Karacan/Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM / PAP

Komisja Europejska przedstawiła pierwszą strategię UE dotyczącą migracji i azylu na lata 2026-2031, kładąc nacisk na skuteczniejsze zarządzanie migracją przy poszanowaniu praw podstawowych.

Mowa m.in. o wzmocnieniu kontroli granic czy współpracy z krajami trzecimi w walce z przemytem ludzi.

Strategia zakłada też przyciąganie wykwalifikowanych pracowników.

Wśród priorytetów KE wymienia wzmocnienie dyplomacji migracyjnej, lepszą kontrolę granic oraz sprawniejsze powroty osób, które nie uzyskały prawa do azylu. Strategia zakłada m.in. rozwijanie współpracy z krajami trzecimi, walkę z przemytem ludzi oraz tworzenie specjalnych centrów dla migrantów na głównych szlakach migracyjnych.

Ważnym elementem ma być cyfryzacja zarządzania granicami.

Mowa m.in. o rozwoju systemu wjazdów i wyjazdów (EES) oraz Europejskiego Systemu Informacji i Autoryzacji Podróży (ETIAS), które mają usprawnić kontrolę przepływu osób spoza UE i zwiększyć bezpieczeństwo w strefie Schengen. Wzmocniona zostanie także rola Frontexu.

Azyl - sprawiedliwy i elastyczny

W strategii mowa także o sprawiedliwym i elastycznym systemie azylu i migracji.

Pakt o migracji i azylu pozostaje fundamentem polityki UE - zaznacza Komisja. Państwa członkowskie otrzymają wsparcie w implementacji nowych przepisów, w tym w zapobieganiu nieautoryzowanym przemieszczeniom migrantów.

Strategia przewiduje także rozwój narzędzi prawnych, takich jak lista bezpiecznych państw pochodzenia, oraz stworzenie wspólnego, cyfrowego systemu powrotów. Unia chce również przyciągać wykwalifikowanych pracowników, by zwiększyć konkurencyjność gospodarek i uzupełnić braki na rynku pracy. W zarządzaniu migracją i azylem planowane jest szersze wykorzystanie cyfryzacji i sztucznej inteligencji.

Na realizację strategii przewidziano wsparcie finansowe w ramach przyszłego budżetu UE na lata 2028-2034.