Rada nadzorcza KGHM niespodziewanie odwołała prezesa Andrzeja Szydłę oraz wiceprezesa Piotra Stryczka. Tymczasowo obowiązki prezesa powierzono Remigiuszowi Paszkiewiczowi, który będzie pełnił tę funkcję do czasu rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych, jednak nie dłużej niż trzy miesiące.

KGHM: Andrzej Szydło odwołany z funkcji prezesa; spółką pokieruje Remigiusz Paszkiewicz / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

W piątek, podczas posiedzenia rady nadzorczej KGHM, zapadła decyzja o odwołaniu prezesa zarządu Andrzeja Szydłę oraz wiceprezesa ds. korporacyjnych Piotra Stryczka.

Spółka poinformowała o tym w oficjalnym komunikacie, podkreślając, że jednocześnie podjęto uchwałę o delegowaniu członka rady nadzorczej Remigiusza Paszkiewicza do czasowego pełnienia obowiązków prezesa oraz wiceprezesa ds. korporacyjnych.

Remigiusz Paszkiewicz, który od 20 stycznia br. zasiada w radzie nadzorczej KGHM, został wyznaczony do pełnienia obowiązków prezesa na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasu zakończenia postępowań kwalifikacyjnych. Paszkiewicz jest specjalistą w zakresie restrukturyzacji w sektorach infrastrukturalnym, kolejowym i logistycznym.

W przeszłości kierował m.in. PKP PLK oraz pracował w Kolejach Ukraińskich. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie.

Gwałtowny spadek akcji KGHM

Nieoficjalne informacje o odwołaniu zarządu pojawiły się w piątek około godziny 10. Wkrótce po tym kurs akcji KGHM gwałtownie spadł, osiągając minimum po godzinie 11. Za jedną akcję płacono wówczas 333,5 zł, co oznaczało ponad 10-procentowy spadek względem kursu odniesienia.

KGHM jest największym w Europie producentem miedzi, uznawanej za surowiec strategiczny dla Unii Europejskiej. Spółka odpowiada za niemal połowę unijnej produkcji miedzi górniczej, a polskie zasoby stanowią około 85 procent zasobów europejskich.