Wzrost cen paliw najprawdopodobniej wkrótce nadejdzie, lecz trudno jeszcze powiedzieć, jak wysoki - informuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Choć w ostatnich dniach kierowcy mogli się cieszyć jednymi z najniższych cen w ostatnich latach, teraz na rynku hurtowym ropa drożeje. Grzegorz Maziak z portalu e-petrol.pl zwrócił uwagę, że na ceny paliw mogą wpływać obawy związane z amerykańską polityką wobec Iranu. Sprawdź prognozę cen paliw na najbliższe dni.

Czy ceny paliw wkrótce wzrosną i co na to wpływa?

Jakie są aktualne średnie ceny benzyny, diesla i LPG?

Jakie są prognozy cen paliw na początek lutego?

Będzie drożej?

Notowania ropy na światowych giełdach są wyraźnie wyższe niż w poprzednich tygodniach. Obecnie względnie niskie ceny paliw to efekt przede wszystkim niskich marż, które nakładają sieci stacji. Zmiany w cenach w najbliższym czasie będą zależeć od sytuacji międzynarodowej.

Tu jest spora niewiadoma i spore obawy związane z amerykańską polityką w stosunku do Iranu. Donald Trump cały czas odgraża się, że rozważa interwencję zbrojną w tym kraju - mówił Grzegorz Maziak z portalu e-petrol.pl w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Igorem Skrzypkiem.

Ekspert zwrócił uwagę, że potencjalna interwencja w Iranie wiązałaby się z zablokowaniem Cieśniny Ormuz. To jedno z najważniejszych miejsc w transporcie ropy na strategicznej mapie świata. Ewentualna blokada mogłaby oznaczać w efekcie droższe paliwa.

Uderzenie nie jest jednak przesądzone. Jeśli do niego nie dojdzie, w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się podwyżek na poziomie kilku groszy na każdym litrze paliwa.

Prognoza cen

Koniec stycznia przyniósł spadek cen na stacjach paliw. Zarówno w przypadku 95-oktanowej benzyny, jak i oleju napędowego odnotowano obniżkę o 5 gr na litrze.

Bezołowiowa kosztuje średnio 5,59 zł/l, a olej napędowy jest wyceniany na 5,93 zł/l. Nieznacznie potaniał też autogaz, choć w tym wypadku obniżka wyniosła tylko 1 gr. W minionym tygodniu za litr LPG trzeba było zapłacić średnio 2,67 zł.

"Na początku lutego możemy zobaczyć koniec wielotygodniowej spadkowej serii na stacjach. Prognozowane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw wynoszą: 5,53-5,64 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, dla oleju napędowego 5,90-6,01 zł/l oraz 2,65-2,72 zł/l dla autogazu" - przekazał portal.