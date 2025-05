Karol Nawrocki w październiku 2009 r. wziął udział w kibolskiej ustawce – ustaliła Wirtualna Polska. Zdaniem portalu miała się ona odbyć na polu niedaleko Gdańska. Z informacji WP wynika, że obok niego walczył groźny bandyta, który oczekuje na wyroki m.in. za brutalne zabójstwo i usiłowanie zabójstwa.

Karol Nawrocki / Darek Delmanowicz / PAP

Wirtualna Polska przypomniała, że o udziale w kibolskiej ustawce Nawrocki powiedział podczas wywiadu ze Sławomirem Mentzenem. Kandydat na prezydenta popierany przez PiS został zapytany o udział w bójce "70 na 70". Nawrocki nie zaprzeczył i stwierdził, że występował "w różnych modułach szlachetnych walk".

Ustawka Lechii z Lechem

WP twierdzi, że ustaliła szczegóły tych wydarzeń. Wspomniana ustawka odbyła się 25 października 2009 r. po remisowym meczu Lechii Gdańsk z Lechem Poznań.

"Ok. godz. 19 doszło do walki. Naprzeciw siebie stanęło właśnie po 70 osób. Bójka trwała około sześć i pół minuty - według dokładnych relacji na stronach kibiców. Wygrali fani Lechii. Po bójce obie grupy rozeszły się bez incydentów - fani Lecha wrócili do swoich autokarów i wyjechali z Gdańska" - podaje Wirtualna Polska.

Portal zapytał sztab Karola Nawrockiego o udział w bójce z października 2009 r., ale rzeczniczka Nawrockiego Emilia Wierzbicki do momentu publikacji artykułu nie przekazała oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

"W sztabie Karola Nawrockiego, w nieoficjalnych rozmowach usłyszeliśmy potwierdzenie, że Karol Nawrocki brał udział w ustawce z Lechem. Tę wersję potwierdziły nam dwie osoby" - dodaje WP.

"Olaf", "Żaba", "Dziadek" i Olgierd L.

Wirtualna Polska ustaliła również, że w ustawce w 2009 r. po stronie Lecha Poznań walczyli pseudokibice z bojówki Young Freaks oraz zaprzyjaźnieni kibice Arki Gdynia. Liderem tej grupy był Mirosław "Olaf" O., a jego zastępcą Przemysław "Żaba" Ż.

"Obaj zostali później skazani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się ustawkami i handlem narkotykami. Ekipa Lecha została rozbita przez CBŚP już cztery miesiące po wydarzeniach" - informuje portal.

Natomiast w grupie Lechii Gdańsk, znalazł się Olgierd L. - dziś aresztowany m.in. za podżeganie do podpalenia, handel bronią i podżeganie do pobicia oraz Daniel U. ps. "Dzidek". Portal podaje, że "Dzidek" został skazany w 2023 r. na 15 lat za brutalne zabójstwo maczetą nastolatka w Krakowie. Wcześniej brał udział m.in. w brutalnym ataku na bojówkarza GKS Katowice.