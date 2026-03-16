Od 19 marca we Wrocławiu zacznie obowiązywać nowy cennik usług cmentarnych. Zmiany oznaczają znaczny wzrost opłat za miejsca pochówku, a niektóre ceny wzrosną nawet o 67 procent. Urzędnicy tłumaczą podwyżki koniecznością dostosowania opłat do rosnących kosztów utrzymania nekropolii oraz zmianami w przepisach.

Znaczne podwyżki – nawet o 67 procent

19 marca wejdzie w życie nowy cennik usług cmentarnych we Wrocławiu.

Średnio stawki za miejsca w grobach ziemnych wzrosną o około 39 procent.

Najpopularniejszy grób ziemny pojedynczy podrożeje z 1,3 tys. zł do 1,8 tys. zł. Grób ziemny urnowy dwumiejscowy w pionie będzie kosztował 2 tys. zł zamiast dotychczasowych 1,8 tys. zł, a ziemny urnowy czteromiejscowy aż 3,5 tys. zł – to wzrost o 67 procent.

Likwidacja dodatkowych opłat i nowe zasady

Wraz z podwyżkami zlikwidowano opłaty za dochowania do grobów urnowych, murowanych i kolumbariów. Przykładowo, dotychczas grób ziemny urnowy czteromiejscowy kosztował 2,1 tys. zł, a każda kolejna urna dodatkowe 1 tys. zł. Po zmianach taki grób będzie kosztował 3,5 tys. zł jednorazowo na 100 lat, bez dalszych opłat.

Tradycyjny pochówek w trumnie na 20 lat w grobie głębinowym dwumiejscowym w pionie będzie kosztować 2,5 tys. zł (obecnie 1,8 tys. zł), a w grobie rodzinnym dwumiejscowym w poziomie – 3 tys. zł (obecnie 2,2 tys. zł).

Najmniej dotkliwa podwyżka dotyczy grobu dwumiejscowego ziemnego urnowego w pionie – tu wzrost wynosi 11 procent.



Powody zmian: Koszty i nowe przepisy

Urzędnicy podkreślają, że podwyżki są konieczne ze względu na rosnące koszty energii, wody, wywozu odpadów, wynagrodzeń oraz utrzymania cmentarzy.

„To nie jest komercyjna działalność. Cmentarze muszą funkcjonować w sposób stabilny, zgodny z prawem i z poszanowaniem godności pochówku. Nowy cennik nie ma generować zysku, tylko zapewnić możliwość bieżącego utrzymania nekropolii” – zaznaczyła Anna Ciesłowska, dyrektorka Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu.

Dodatkowym powodem zmian była konieczność dostosowania cennika do orzecznictwa sądowego. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2024 roku nakazuje, by groby urnowe, murowane i kolumbaria były sprzedawane na 100 lat, bez dodatkowych opłat za przedłużanie czy dochowanie kolejnych urn lub trumien.



Na decyzję o podwyżkach wpłynęła również podwyżka zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tys. zł od 1 stycznia 2026 roku. „Przy najtańszej formie pochówku urnowego koszt miejsca na cmentarzu to dziś 2 tys. zł. Nawet po doliczeniu podstawowych usług pogrzebowych, minimalny pogrzeb i pochówek bez problemu mieszczą się w wysokości zasiłku pogrzebowego” – podkreśliła Ciesłowska.

Zmiana opłaty za wjazd na cmentarze

Zmieni się także opłata za wjazd na cmentarze – wzrośnie z 30 do 50 zł.

Miasto tłumaczy to koniecznością ochrony infrastruktury, zwłaszcza na zabytkowych nekropoliach. W zamian planowane jest uruchomienie bezpłatnych melexów na Cmentarzu Osobowickim pod koniec marca 2026 roku.

Osoby z niepełnosprawnościami i mieszkańcy powyżej 80. roku życia będą mogli we wtorki i piątki wjechać na cmentarz za darmo. Ponadto, do każdego pogrzebu jeden samochód może wjechać bez opłat.



Nowe formy pochówku i plany na przyszłość

Wrocław wprowadza także nowe formy pochówku. Na cmentarzu Pawłowice powstał pilotażowy ogród pamięci, gdzie prochy można składać w urnach biodegradowalnych.

Na cmentarzu Jerzmanowo pojawiły się duże nisze urnowe na maksymalnie 12 urn w kolumbariach. Ogród pamięci wzbudził wśród mieszkańców spore kontrowersje.

