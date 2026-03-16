Od 19 marca we Wrocławiu zacznie obowiązywać nowy cennik usług cmentarnych. Zmiany oznaczają znaczny wzrost opłat za miejsca pochówku, a niektóre ceny wzrosną nawet o 67 procent. Urzędnicy tłumaczą podwyżki koniecznością dostosowania opłat do rosnących kosztów utrzymania nekropolii oraz zmianami w przepisach.
19 marca wejdzie w życie nowy cennik usług cmentarnych we Wrocławiu.
Średnio stawki za miejsca w grobach ziemnych wzrosną o około 39 procent.
Najpopularniejszy grób ziemny pojedynczy podrożeje z 1,3 tys. zł do 1,8 tys. zł. Grób ziemny urnowy dwumiejscowy w pionie będzie kosztował 2 tys. zł zamiast dotychczasowych 1,8 tys. zł, a ziemny urnowy czteromiejscowy aż 3,5 tys. zł – to wzrost o 67 procent.
Wraz z podwyżkami zlikwidowano opłaty za dochowania do grobów urnowych, murowanych i kolumbariów. Przykładowo, dotychczas grób ziemny urnowy czteromiejscowy kosztował 2,1 tys. zł, a każda kolejna urna dodatkowe 1 tys. zł. Po zmianach taki grób będzie kosztował 3,5 tys. zł jednorazowo na 100 lat, bez dalszych opłat.
Tradycyjny pochówek w trumnie na 20 lat w grobie głębinowym dwumiejscowym w pionie będzie kosztować 2,5 tys. zł (obecnie 1,8 tys. zł), a w grobie rodzinnym dwumiejscowym w poziomie – 3 tys. zł (obecnie 2,2 tys. zł).
Najmniej dotkliwa podwyżka dotyczy grobu dwumiejscowego ziemnego urnowego w pionie – tu wzrost wynosi 11 procent.
Urzędnicy podkreślają, że podwyżki są konieczne ze względu na rosnące koszty energii, wody, wywozu odpadów, wynagrodzeń oraz utrzymania cmentarzy.
„To nie jest komercyjna działalność. Cmentarze muszą funkcjonować w sposób stabilny, zgodny z prawem i z poszanowaniem godności pochówku. Nowy cennik nie ma generować zysku, tylko zapewnić możliwość bieżącego utrzymania nekropolii” – zaznaczyła Anna Ciesłowska, dyrektorka Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu.
Dodatkowym powodem zmian była konieczność dostosowania cennika do orzecznictwa sądowego. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2024 roku nakazuje, by groby urnowe, murowane i kolumbaria były sprzedawane na 100 lat, bez dodatkowych opłat za przedłużanie czy dochowanie kolejnych urn lub trumien.
Na decyzję o podwyżkach wpłynęła również podwyżka zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tys. zł od 1 stycznia 2026 roku. „Przy najtańszej formie pochówku urnowego koszt miejsca na cmentarzu to dziś 2 tys. zł. Nawet po doliczeniu podstawowych usług pogrzebowych, minimalny pogrzeb i pochówek bez problemu mieszczą się w wysokości zasiłku pogrzebowego” – podkreśliła Ciesłowska.
Zmieni się także opłata za wjazd na cmentarze – wzrośnie z 30 do 50 zł.
Miasto tłumaczy to koniecznością ochrony infrastruktury, zwłaszcza na zabytkowych nekropoliach. W zamian planowane jest uruchomienie bezpłatnych melexów na Cmentarzu Osobowickim pod koniec marca 2026 roku.
Osoby z niepełnosprawnościami i mieszkańcy powyżej 80. roku życia będą mogli we wtorki i piątki wjechać na cmentarz za darmo. Ponadto, do każdego pogrzebu jeden samochód może wjechać bez opłat.
Wrocław wprowadza także nowe formy pochówku. Na cmentarzu Pawłowice powstał pilotażowy ogród pamięci, gdzie prochy można składać w urnach biodegradowalnych.
Na cmentarzu Jerzmanowo pojawiły się duże nisze urnowe na maksymalnie 12 urn w kolumbariach. Ogród pamięci wzbudził wśród mieszkańców spore kontrowersje.