W wywiadzie dla Kanału Zero prezydent Andrzej Duda skomentował informację, że Karol Nawrocki w przeszłości brał udział w kibolskiej ustawce. "To jest pewna konwencja. Człowiek w młodym wieku różnie działa" - mówił. "Ja tego nie pochwalam, ale z drugiej strony nie potępiam tego w sposób absolutny" - dodał.

Prezydent Andrzej Duda / Darek Delmanowicz / PAP

Prezydent Andrzej Duda stwierdził w wywiadzie, że kibole umawiający się na ustawkę zawierają "gentlemen's agreement" (dżentelmeńską umowę - przyp. red.) co do zasad i ścierają się w miejscu odosobnionym. Porównał tego typu starcia do uprawiania hazardu.



Ludzie grają w gry hazardowe, przegrywają fortuny, całe majątki — czy mamy im tego zakazać? Być może tak - stwierdził wymijająco.