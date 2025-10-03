Prezydent Karol Nawrocki miał odrzucić pierwszych 14 wniosków o ułaskawienie, które wpłynęły do jego kancelarii - podał dziennik "Rzeczpospolita". Kancelaria Prezydenta stanowczo zaprzeczyła tym informacjom.

Karol Nawrocki / Shutterstock

Jak czytamy w "Rz", od momentu objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego do kancelarii prezydenta wpłynęło 14 wniosków o zastosowanie prawa łaski i wszystkie zostały rozpatrzone negatywnie. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, żaden z wnioskujących nie był osobą publiczną.

Najgłośniejsze sprawy wśród odrzuconych wniosków

Wśród odrzuconych próśb o ułaskawienie znalazła się sprawa Polki skazanej w 2016 roku przez sąd w Irlandii na dożywocie za zabójstwo znajomego. Według ustaleń sądu, kobieta z premedytacją wjechała samochodem do zatoki, wiedząc, że jej pasażer nie potrafi pływać. Wyrok został w 2023 roku przejęty do wykonania w Polsce.

Pozostałe wnioski dotyczyły głównie kierowców, którzy starali się o skrócenie dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów. Dwie osoby były skazane za przestępstwa narkotykowe, a inne sprawy dotyczyły m.in. gwałtu oraz oszustw.