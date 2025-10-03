Marszałek Sejmu Szymon Hołownia będzie w piątek rozmawiał w Nowym Jorku z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock oraz z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. W weekend spotka się z także z przedstawicielami Polonii oraz weźmie udział w 88. Paradzie Pułaskiego.
Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu w opublikowanym komunikacie powiadomiło, że marszałek Sejmu w piątek spotka się najpierw z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ, byłą szefową MSZ Niemiec Annaleną Baerbock, a następnie będzie rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.
To spotkanie jest zaplanowane na godz. 21:30 czasu polskiego (w USA będzie wtedy 15:30) w Nowym Jorku.