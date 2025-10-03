Dotychczasowy przewodniczący Polski 2050 ogłosił niedawno, że nie będzie się ubiegał o przedłużenie kadencji na tym stanowisku i chce się poświęcić karierze zagranicznej w ONZ.

Marszałek Sejmu stara się o nową pracę. "Polaka nigdy wcześniej tam nie było"

Z kolei w poniedziałek polityk oświadczył, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Ocenił także, że szanse na objęcie przez niego tego stanowiska nie są w tym momencie wielkie, jednak tydzień wcześniej "nie było ich wcale".

"Nigdy wcześniej Polaka nie było w takim miejscu w strukturach ONZ, a temat wsparcia humanitarnego znam lepiej, niż politykę, bo zajmowałem się nim dwa razy dłużej, rozwijając moje fundacje na całym świecie. Te dwa lata nauczyły mnie zaś budować więź między państwami. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, jak ważne byłoby dodanie do tego ogromnego wyzwania polskiej i szerzej - wschodniej i północnoeuropejskiej perspektywy" - napisał Hołownia.

Dodał, że właśnie z tego względu tak wdzięczny jest Prezydentowi RP, Premierowi RP i wicepremierowi, ministrowi Spraw Zagranicznych, za jednoznaczne poparcie i za to, że - wiedząc, iż to duża rzecz dla Polski - "tak bardzo w ostatnich dniach zaangażowali się w tę sprawę, uruchamiając osobiste kontakty, i całą naszą dyplomatyczną maszynę".

Pracowity weekend marszałka Sejmu w USA

W sobotę marszałek Sejmu spotka się w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku z przedstawicielami organizacji polonijnych, zaś w niedzielę Hołownia weźmie udział w Nowym Jorku w 88. Paradzie Pułaskiego. Parada przejdzie pod hasłem "1000. rocznica Królestwa Polskiego.

W piątek "Super Express" napisał, że prezydent Karol Nawrocki miał pomóc Hołowni w zabieganiu o funkcję w ONZ. Podczas rozmowy z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem prezydent (Nawrocki) przekonywał już do poparcia Hołowni - powiedział "SE" prezydencki minister Marcin Przydacz.

Wybierany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pięcioletnią kadencję Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) odpowiada dziś za ochronę niemal 130 mln osób przymusowo przesiedlonych i bezpaństwowców na całym świecie. Kadencja obecnego UNHCR kończy się 31 grudnia 2025 r.

