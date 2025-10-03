​Brytyjska policja przekazała, że sprawcą ataku na synagogę w Manchesterze, do którego doszło w czwartek rano, był 35-letni obywatel Wielkiej Brytanii syryjskiego pochodzenia Dżihad al-Shamie. W ramach prowadzonego śledztwa zatrzymano dwóch mężczyzn oraz kobietę - poinformowały służby.

Zamach na synagogę w Manchesterze / PAP/EPA/ADAM VAUGHAN / PAP/EPA

Policja oświadczyła, że nazwisko napastnika nie znajdowało się na liście programu Prevent, wspierającego zwalczanie terroryzmu w Wielkiej Brytanii.

Policja: sprawcą ataku na Synagogę 35-letni mężczyzna

Policja w czwartek rano otrzymała zgłoszenie o samochodzie, który kierował się w stronę przechodniów przed synagogą Heaton Park Hebrew Congregation w dzielnicy Crumpsall, w północnej części miasta. Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili, że auto wjechało w ludzi zgromadzonych przed świątynią. Okazało się też, że jeden mężczyzna został pchnięty nożem.

W wyniku ataku trzy osoby nie żyją, w tym napastnik, który został postrzelony przez policjanta. Trzech mężczyzn zostało rannych, w tym jeden miał ranę kłutą, drugi został potrącony przez samochód, a trzeci zgłosił się do szpitala z obrażeniami, które mogły powstać w momencie próby zatrzymania napastnika przez funkcjonariuszy.

Trzy osoby zostały zatrzymane

Policja poinformowała, że obecnie pracuje nad formalną identyfikacją ofiar i ustaleniem motywów ataku. Do tej pory służby w związku z atakiem zatrzymały dwóch mężczyzn po trzydziestce i kobietę po sześćdziesiątce. Wszyscy troje są podejrzani o dokonanie, przygotowanie i podżeganie do aktów terrorystycznych.

Dwie największe organizacje społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii wydały wspólny komunikat. Zarząd brytyjskich Żydów i Rada przywództwa żydowskiego oświadczyły, że są "zdruzgotane" stratą dwóch członków swojej społeczności, do której doszło podczas zamachu w Manchesterze. "W czasach rosnącego antysemityzmu w Wielkiej Brytanii obawialiśmy się tego ataku" - stwierdzili przedstawiciele organizacji.

Oświadczenie premiera Wielkiej Brytanii

Według informacji stacji BBC oraz Sky News premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer udał się wieczorem do jednej z londyńskich synagog wraz z żoną, która jest Żydówką.

Stało się to tuż po tym, jak szef rządu wystosował oświadczenie, w którym potępił "ohydny" atak na synagogę. Polityk stwierdził, że nie jest to nowa nienawiść, lecz coś, co "odradza się po raz kolejny" i co Wielka Brytania musi "pokonać po raz kolejny". Szef rządu skierował także wiadomość bezpośrednio do brytyjskich Żydów zapowiadając, że "zrobi wszystko, co w jego mocy, aby zagwarantować im bezpieczeństwo, na jakie zasługują".

Według danych ministerstwa spraw wewnętrznych liczba przestępstw motywowanych nienawiścią wobec Żydów w Anglii i Walii wzrosła dwukrotnie w ciągu ostatniego roku. Policja odnotowała 3282 takie przestępstwa w okresie od marca 2023 do marca 2024 r., w porównaniu z 1543 przestępstwami odnotowanymi w analogicznym okresie między rokiem 2022 a 2023. Resort podał, że przestępstwa przeciwko Żydom stanowiły jedną trzecią wszystkich przestępstw z nienawiści religijnej odnotowanych przez policję.

Według statystyk rządowych, choć w ostatnim roku odnotowano więcej przestępstw z nienawiści skierowanych przeciwko muzułmanom, to częściej ofiarami padali Żydzi. Na 10 tys. osób w populacji odnotowano 121 przestępstw na tle nienawiści religijnej skierowanych przeciwko Żydom - to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich grup religijnych - oraz 10 przestępstw na 10 tys. przeciwko muzułmanom.

Brytyjskie ministerstwo podało, że liczba przestępstw na tle religijnym skierowanych przeciwko Żydom, jak i muzułmanom, wzrosły od października 2023 roku, kiedy to rozpoczął się konflikt Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. Do ataku w Manchesterze doszło w Jom Kipur - najświętszym dniu w żydowskim kalendarzu religijnym. W tym dniu duża liczba Żydów uczęszcza do synagog oraz pości. Atak nastąpił w momencie, gdy w synagodze trwało poranne nabożeństwo modlitewne.

W związku z zamachem w Manchesterze brytyjski rząd podjął decyzje o zwiększeniu ochrony synagog w całej Wielkiej Brytanii.