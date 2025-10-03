Kancelaria Prezydenta stanowczo zaprzecza informacjom podanym przez jeden z dzienników, jakoby prezydent Karol Nawrocki odrzucił dotychczasowe wnioski o ułaskawienie. Według oficjalnego oświadczenia, żadne decyzje w tej sprawie nie zostały jeszcze podjęte.

Karol Nawrocki / Shutterstock

W piątkowej "Rzeczpospolitej" ukazał się tekst, w którym można przeczytać, że prezydent Karol Nawrocki odrzucił wszystkie dotychczasowe wnioski o zastosowanie prawa łaski. W odpowiedzi Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent nie podjął jeszcze żadnej decyzji w tym zakresie.

Kancelaria: Decyzje jeszcze nie zapadły

Dziennik poinformował, że Nawrocki odrzucił 14 pierwszych wniosków o zastosowanie prawa łaski. W odpowiedzi na publikację Kancelaria Prezydenta wydała oficjalne oświadczenie, w którym stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, określając je jako "nieprawdziwe i zmanipulowane".

W komunikacie podkreślono, że do 3 października 2025 roku prezydent nie podjął żadnej decyzji dotyczącej zastosowania prawa łaski. "Przekazane przez Prokuraturę Krajową wnioski wraz z aktami sądowymi oczekują na decyzję głowy państwa" - czytamy w oświadczeniu.

Kancelaria zapewniła również, że informacje o ewentualnych decyzjach będą publikowane na oficjalnej stronie internetowej prezydenta zgodnie z dotychczasową praktyką.

Ile wniosków wpłynęło?

Od momentu objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego do Kancelarii Prezydenta wpłynęło 16 wniosków Prokuratora Generalnego o zastosowanie prawa łaski. Kancelaria podkreśliła, że nie udostępnia i nie będzie udostępniać danych dotyczących wnioskodawców, powołując się na ograniczoną jawność postępowań.