Robert Kubica wystartuje w Formule 1 po raz pierwszy od ośmiu lat. To jeden z gorących tematów dnia. Inny to spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Wałęsy w sądzie. Sprawa dotyczy m.in. wypowiedzi byłego prezydenta, że szef PiS jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. W czwartek pojawiły się także zaskakujące informacje zza Oceanu. Donald Trump ogłosił, że zezwolił amerykańskiemu wojsku na użycie w razie konieczności "śmiercionośnej siły" na granicy z Meksykiem. Co jeszcze się wydarzyło? Przeczytajcie nasze podsumowanie dnia.

Williams oficjalnie potwierdza: Robert Kubica wraca do Formuły 1!

Robert Kubica wraca do Formuły 1! - brytyjski zespół Williamsa potwierdza wczorajsze doniesienia RMF FM. Polak wystartuje w wyścigach po raz pierwszy od ośmiu lat. W 2011 roku miał wypadek podczas rajdu, w wyniku którego doznał poważnej kontuzji ręki. Powrót Roberta Kubicy do F1 możliwy jest m.in. dzięki wsparciu Polskiego Koncernu Naftowego Orlen.

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi podczas tego trudnego okresu przez ostatnie lata mojego życia. To było wyzwanie, by wrócić do Formuły 1, ale to, co wydawało się niemożliwe, zaczyna być możliwe. Jestem podekscytowany, że mogę powiedzieć, iż wystartuję w Formule 1 w 2019 roku - powiedział Robert Kubica.

Kaczyński v Wałęsa - wyrok 6 grudnia

6 grudnia ma zapaść wyrok w procesie o naruszenie dóbr osobistych, jaki wytoczył prezes PiS Jarosław Kaczyński byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie. Proces o ochronę dóbr osobistych z powództwa Kaczyńskiego przeciwko Wałęsie rozpoczął się w marcu przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Sprawa dotyczy m.in. wypowiedzi Wałęsy, że szef PiS jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską.

Kaczyński i Wałęsa twarzą w twarz w sądzie. "Po co ja pana ministrem robiłem? O mój Boże"

W sądzie w Gdańsku twarzą w twarz spotkali się Jarosław Kaczyński i Lech Wałęsa. Stali obok siebie przez 10 minut. Nie podali sobie jednak rąk. Unikali też patrzenia w swoją stronę. "Rozmawiali" za pośrednictwem dziennikarzy. Panowie na zmianę rzucali w swoim kierunku półsłówka.



Prezes PiS Jarosław Kaczyński pozwał Lecha Wałęsę za wpisy w internecie.

Były prezydent powtórzył, że podtrzymuje wszystko, co napisał. W sądzie Wałęsa ubrany był w podkoszulek z napisem "Konstytucja".



Pod koniec września sądowi w Gdańsku nie udało się przesłuchać ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Lecha Wałęsy. Prezes PiS pozwał byłego prezydenta za wpisy w internecie. Wałęsa zarzucał w nich Kaczyńskiemu odpowiedzialność za katastrofę smoleńską.



Senat dopiero jutro zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym

Kolejna - już siódma - nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym dopiero jutro ma trafić na salę plenarną Senatu. Wcześniej jednak obrady senackiej komisji praworządności nad dokumentem przywracającym do pracy sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku.



Po ekspresowych pracach w Sejmie, gdzie nowela została przepchnięta w kilka godzin, Senat nie spieszy się z jej potwierdzeniem i wysłaniem prezydentowi do podpisu. Komisja zajmie się tym być może dopiero po 18, bo co najmniej do tej godziny potrwają obrady na senackiej sali plenarnej. W Senacie jest tak, że my nie możemy mieć jednocześnie posiedzenia Komisji i obrad plenarnych Senatu, więc muszą się zakończyć obrady plenarne, ale może też zostać ogłoszona dłuższa przerwa, podczas której zbierze się komisja praworządności - mówi mi jej wiceszef Łukasz Mikołajczyk.

Trump zezwolił wojsku na użycie "śmiercionośnej siły" wobec karawany imigrantów

Szokujące oświadczenie prezydenta USA. Donald Trump ogłosił, że zezwolił amerykańskiemu wojsku na użycie w razie konieczności "śmiercionośnej siły" na granicy z Meksykiem - podaje Reuters.



Nie żyje szef rosyjskiego wywiadu GRU. Zmarł "po ciężkiej chorobie"

Szef rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Igor Korobow zmarł w wieku 63 lat "po ciężkiej chorobie" - poinformowała agencja TASS, powołując się na Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

Jak zaznacza resort w komunikacie, Korobow zmarł po "poważnej i długotrwałej chorobie". Ministerstwo złożyło kondolencje jego krewnym i przyjaciołom. Podkreślono także jego osiągnięcia - został odznaczony m.in. tytułem Bohatera Rosji.

Korobow został mianowany szefem GRU w 2016 roku, zastępując na tym stanowisku Igora Sierguna, który zmarł w styczniu 2016 roku. Oficjalnie powodem śmierci Sierguna była zawał serca, a do zgonu miało dojść w obwodzie moskiewskim. Amerykańska agencja Stratfor twierdzi jednak, że były szef wywiadu zmarł w Libanie. Lokalne media twierdziły nawet, że został zamordowany w Bejrucie podczas "ściśle tajnej misji".

Cymański o ustawie o SN: Nawet dla jednej rzeczy warto siedem razy żabę połknąć

Szybkość nie zawsze jest pochwalana i w tych sprawach zawsze będzie przytyk - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Zjednoczonej Prawicy Tadeusz Cymański, pytany o kolejną - siódmą - nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Wykonanie wyszło jak wyszło. Jesteśmy realistami, żyjemy w realnym świecie i nie ma co tutaj udawać i ukrywać, że nasze działania są reakcją na sytuację jaka powstała. Chcemy zgody, chcemy porozumienia, nie chcemy konfliktu z Unią Europejską - dodał.



Pytany o to, co w wyniku tych wszystkich poprawek wyszło, stwierdził, że najważniejsza jest "zmiana konstrukcji Sądu Najwyższego". Nawet dla jednej rzeczy warto siedem razy żabę połknąć - powiedział gość Roberta Mazurka.

Wracają kontrole na granicach

Od czwartku, granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole wprowadzono tymczasowo, a powodem jest szczyt klimatyczny w Katowicach. Kontrole, które potrwają do 16 grudnia, będą prowadzone na przejściach lądowych, powietrznych i morskich. Patrole straży granicznej będą w tym celu wykorzystywać specjalistyczny sprzęt, m.in. mobilne terminale i tzw. schengenbusy, które umożliwiają przeprowadzenie kontroli poza przejściami granicznymi - informują funkcjonariusze.



Osoby, które zostaną poddane kontroli, będą typowane w sposób wyrywkowy "na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich". Tymczasowe wprowadzenie kontroli na granicach da straży granicznej możliwość wydania decyzji o odmowie wjazdu osobom, które nie spełniają określonych w przepisach warunków wjazdu.

Kontrola prowadzona jest w sposób wyrywkowy. To oznacza, że nie jest prowadzona jednocześnie we wszystkich punktach i przez 24 godziny na dobę. Co ważne - kontroli granicznej poddawane są jedynie osoby wjeżdżające do Polski - tłumaczy ppor. Straży Granicznej Agnieszka Golias.

Budka o radnym Kałuży: Jest politycznym oszustem i zdrajcą

Budka o radnym Kałuży: Jest politycznym oszustem i zdrajcą Jakub Rutka /RMF FM





"Ubolewam nad tym, że wyborcy zostali oszukani, zostali oszukani również wyborcy Nowoczesnej" - skomentował porażkę Koalicji Obywatelskiej w śląskim sejmiku w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Borys Budka. Wczoraj radny Wojciech Kałuża wybrany z ramienia Koalicji Obywatelskiej do śląskiego sejmiku przeszedł do PiS i tym samym przesądził o tym, że to PiS będzie rządziło w sejmiku śląskim. Według wcześniejszych doniesień na Śląsku miała rządzić koalicja PO, Nowoczesna, PSL, SLD. "Jest tak, że w ramach partnerstwa nie ingeruje się w kandydatów, które zgłasza druga strona. Jeżeli byśmy nie zaakceptowali na listach członka zarządu Nowoczesnej, to byłoby pytanie dlaczego PO ingeruje w kandydatów wskazanych przez Nowoczesną" - mówił o decyzji o wpisaniu Kałuży na listy KO.



Na lotnisku im. Chopina uznanemu muzykowi odebrano struny. "Wyrażamy ubolewanie"

"W imieniu organizatorów Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego wyrażam ubolewanie z powodu sytuacji jakiej doświadczył wiolonczelista, Amit Peled, na lotnisku w Warszawie" - poinformował dyrektor Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, Andrzej Giza. Artyście odebrano zapasowy komplet strun. "Cóż, przynajmniej nie wzięli też mojej wiolonczeli uznając, że jej końcówka może zostać użyta do dźgnięcia kogoś" - podsumował całą sytuację muzyk.

Kakofonia w Komisji Europejskiej na temat oceny noweli ustawy o SN

Zły, dobry i jeszcze lepszy policjant - tak w skrócie można opisać to, jak Komisja Europejska komunikuje się w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Aż dwóch unijnych komisarzy odpowiedziało na pytanie, czy nowelizacja ustawy o SN wystarczy do wycofania skargi z TSUE. Odpowiedź obu komisarzy była dobrze przygotowana i wyreżyserowana. A przede wszystkim uzgodniona.



Jan Jurczak: Na wojnie nie szukam sensacji

"Nie chcę produkować obrazów pełnych brutalności, staram się dokumentować codzienność. Tamta wojna nie wygląda jak film, to głównie nuda" - mówi RMF FM Jan Jurczak. Fotograf, dokumentalista, który przez rok kilkakrotnie odwiedzał rejon frontu na przedmieściach Doniecka mówi Grzegorzowi Jasińskiemu o tym, jak wygląda życie w cieniu wojny, o rutynie, która pomaga radzić sobie z rzeczywistością i dzieciach, które nie pamiętają już normalnego świata.



Amerykanie świętują. Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o Dniu Dziękczynienia

W Stanach Zjednoczonych wypada dziś Dzień Dziękczynienia. To jedno z ważniejszych świąt rodzinnych obchodzonych przez Amerykanów. Skąd wzięła się jego nazwa? Jak wygląda dziękczynny obiad? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w tym artykule.



