Robert Kubica wraca do Formuły 1! - brytyjski zespół Williamsa potwierdza wczorajsze doniesienia RMF FM. Polak wystartuje w wyścigach po raz pierwszy od ośmiu lat. W 2011 roku miał wypadek podczas rajdu, w wyniku którego doznał poważnej kontuzji ręki. Powrót Roberta Kubicy do F1 możliwy jest m.in. dzięki wsparciu Polskiego Koncernu Naftowego Orlen.

Robert Kubica / HOCH ZWEI / PAP/EPA

Polak będzie drugim wyścigowym kierowcą brytyjskiego zespołu. Przed miesiącem kontrakt z Williamsem podpisał młody 20-letni Brytyjczyk, uważany za ogromny talent, George Russell.

Obu kierowców dzieli epoka. Gdy Russell przychodził na świat w roku 1998, Robert Kubica sięgał po tytuł mistrzowski w kartingu we Włoszech.

Robert Kubica: To, co wydawało się niemożliwe, zaczyna być możliwe

Na początku chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi podczas tego trudnego okresu przez ostatnie lata mojego życia. To było wyzwanie, by wrócić do Formuły 1, ale to, co wydawało się niemożliwe, zaczyna być możliwe. Jestem podekscytowany, że mogę powiedzieć, iż wystartuję w Formule 1 w 2019 roku - powiedział Robert Kubica.

To była długa droga. Teraz przede mną nowe wyzwanie, z Williamsem na torze. Nie będzie łatwo, ale ciężką pracą oraz determinacją George'a (Russella) i moją - będziemy współpracować, by pomóc naszemu zespołowi. Ten rok był ciężki, ale wiele się nauczyłem. Chciałem podziękować Frankowi i Claire (szefom teamu) za tę możliwość - dodał polski kierowca.

Powrót do Formuły 1 następnym sezonie to jedno z moich największych osiągnięć w życiu. Jestem pewien, że dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu uda nam się zmotywować zespół i osiągnąć razem sukces - podkreślił Robert Kubica.

Wszyscy w Williamsie jesteśmy zachwyceni tym, co osiągnął. To pokazuje siłę jego charakteru i upór, że udało mu się wrócić - powiedziała z kolei Claire Williams, szefowa zespołu. Wciela w życie ducha walki Williamsa - dodała.

Sponsorem Williamsa ma zostać PKN Orlen. Logotypy mają widnieć na bolidzie, strojach Roberta Kubicy i całego zespołu oraz w pit stopie.

Pierwszy wyścig w marcu

Pierwszy wyścig Formuły 1 odbędzie się tradycyjnie w połowie marca na torze Albert Park w Melbourne (17 marca, Grand Prix Australii). W planach na rok 2019 jest 21 wyścigów Grand Prix. Sezon zakończy się 1 grudnia w Grand Prix Abu Zabi.

Polskich kibiców szczególnie może interesować sierpniowy wyścig na Węgrzech (4 sierpnia) albo lipcowy w Niemczech (28 lipca). To dwa wyścigi, które zostaną rozegrane najbliżej naszego kraju.

Formuła 1 jest w gronie sportów, które są najpotężniejszymi platformami reklamowymi świata. Wyścigi Grand Prix odbywają się w 21 krajach, a ich transmisje prowadzone są przez 200 stacji, oglądanych przez 2 miliardy telewidzów.

F1: Kalendarz na sezon 2019 Nr. Grand Prix Data wyścigu 1 GP Australii 17 marca 2 GP Bahrajnu 31 marca 3 GP Chin 14 kwietnia 4 GP Azerbejdżanu 28 kwietnia 5 GP Hiszpanii 12 maja 6 GP Monako 26 maja 7 GP Kanady 9 czerwca 8 GP Francji 23 czerwca 9 GP Austrii 30 czerwca 10 GP Wlk. Brytanii 14 lipca 11 GP Niemiec 28 lipca 12 GP Węgier 4 sierpnia 13 GP Belgii 1 września 14 GP Włoch 8 września 15 GP Singapuru 22 września 16 GP Rosji 29 września 17 GP Japonii 13 października 18 GP Meksyku 27 października 19 GP USA 3 listopada 20 GP Brazylii 17 listopada 21 GP Abu Zabi 1 grudnia

Pierwsze Roberta Kuboicy przygody z bolidem F1

Robert Kubica debiutował w F1 6 sierpnia 2006 roku w wyścigu Budapeszcie. Polak był wówczas testowym kierowcą BMW-Sauber, w rywalizacji o Grand Prix Węgier i na torze Hungaroring, zastąpił kolegę z teamu Kanadyjczyka Jacquesa Villeneuve'a. Na Węgrzech zajął 7. pozycję. Potem jednak okazało się, że miał za lekki bolid i został zdyskwalifikowany.

W debiutanckim sezonie Robert Kubica stanął na podium. Zajął wtedy 3. miejsce w Grand Prix Włoch.

Zdecydowanie najszybszy był w sezonie 2008. Wtedy zajął w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata czwartą lokatę. Minimalnie przegrał z Kimi Raikkonenem. W tym samy roku wygrał wyścig w Kanadzie - to na razie jego jedyny triumf w wyścigu Grand Prix.

Łącznie Kubica wystartował w 76 wyścigach, a na podium stawał 12 razy. Po raz ostatni 29 sierpnia 2010 roku w Belgii.

W 2011 roku uległ wypadkowi podczas rajdu we Włoszech i w wyniku odniesionych obrażeń musiał wycofać się z F1.



Kubica stanął na podium 12 razy Lp. Rok Miejsce na podium Wyścig Zespół 1 2006 3 Grand Prix Włoch BMW Sauber 2 2008 2 Grand Prix Malezji BMW Sauber 3 2008 3 Grand Prix Bahrajnu BMW Sauber 4 2008 2 Grand Prix Monaco BMW Sauber 5 2008 1 Grand Prix Kanady BMW Sauber 6 2008 3 Grand Prix Europy BMW Sauber 7 2008 3 Grand Prix Włoch BMW Sauber 8 2008 2 Grand Prix Japonii BMW Sauber 9 2009 2 Grand Prix Brazylii BMW Sauber 10 2010 2 Grand Prix Australii Renault 11 2010 3 Grand Prix Monaco Renault 12 2010 3 Grand Prix Belgii Renault

(az)