W ten weekend klienci mBanku muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Bank przeprowadzi zaplanowaną przerwę techniczną, która czasowo zablokuje dostęp do wielu usług. Sprawdź, które funkcje będą niedostępne i jak uniknąć problemów podczas modernizacji systemów.

mBank planuje przerwę techniczną w nocy z soboty na niedzielę / Shutterstock

mBank poinformował o planowanej przerwie technicznej, która nastąpi w nocy z 27 na 28 września, czyli z soboty na niedzielę.

Modernizacja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę jakości świadczonych usług. Niestety, wiąże się to z czasowym brakiem dostępu do kluczowych funkcji banku.

Niedostępne usługi - szczegółowy harmonogram

W sobotni poranek, 27 września, w godzinach 7:00-10:00, użytkownicy nie mogli zalogować się do serwisów inwestycyjnych takich jak mInwestor, eMakler oraz mBank Giełda. Największe utrudnienia przewidziano jednak na noc z soboty na niedzielę w godzinach 2:30-7:30.

W tym czasie:

nie będzie możliwości zalogowania się do serwisu transakcyjnego oraz aplikacji mobilnej,

nie będzie można składać żadnych wniosków,

płatności kartą w internecie będą zablokowane.

Warto podkreślić, że płatności kartą w sklepach stacjonarnych, restauracjach oraz wypłaty z bankomatów będą działały bez zakłóceń.

Podczas przerwy technicznej konsultanci mLinii nie będą mieli dostępu do danych klientów. Oznacza to, że nie będzie można zrealizować żadnych operacji bankowych przez telefon.

Jak się przygotować?

Bank zaleca, by wszystkie ważne przelewy i operacje zaplanować z wyprzedzeniem.

Warto także pamiętać o ograniczeniach w płatnościach internetowych i zadbać o dostęp do gotówki lub innych metod płatności na czas przerwy.