260 obiektów noclegowych - aż w tylu miejscach można od soboty skorzystać z nowego bonu turystycznego i tym samym zapłacić mniej za wypoczynek na Warmii i Mazurach. W ramach programu osoby pełnoletnie mogą skorzystać z dwóch rodzajów bonów - kwotowych: 200, 300 lub 500 zł, a także zniżkowych: 10 proc. rabatu.

/ Shutterstock

Jak wygenerować bon turystyczny? Lepiej się pospieszyć

W sobotę chętni do odwiedzenia Warmii i Mazurach mogą wygenerować bon turystyczny. Dzięki niemu za wypoczynek zapłacą mniej w obiektach, które przystąpiły do programu. Takich obiektów w bazie zarejestrowano 260. Są to:

gospodarstwa agroturystyczne,

pokoje gościnne,

apartamenty,

hotele,

pola kempingowe.

"Generowanie Bonów w Programie Jesień na Warmii i Mazurach realizowanym poprzez Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny rozpocznie się 27 września 2025 r. pomiędzy godz. 11:00:00 a 12:00:00 i potrwa do godz. 17:59:59" - podaje organizator programu, Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna.



Kto może skorzystać z nowego bonu?

Bon jest dostępny dla osób, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do dnia generowania bonu ukończyły 18 lat. Aby skorzystać z programu, należy założyć konto użytkownika, zaakceptować zapisy Karty Sympatyka Warmii i Mazur, złożyć elektroniczny wniosek o bon.



Zróżnicowane wsparcie w zależności od standardu

Osoby zainteresowane programem "Jesień na Warmii i Mazurach" mogą skorzystać z dwóch rodzajów bonów: kwotowych i zniżkowych. Aby skorzystać z programu, trzeba zarezerwować co najmniej dwa noclegi w ramach pobytu indywidualnego.

Bony o wartości 200 zł można wykorzystać m.in. na kempingach, w motelach, domach wycieczkowych, schroniskach, w pokojach gościnnych, kwaterach agroturystycznych i na polach biwakowych. Natomiast bony 300 zł będzie można wykorzystać w hotelach jedno- i dwugwiazdkowych oraz w pensjonatach, apartamentach, domkach turystycznych i ośrodkach wypoczynkowych, a te warte 500 zł - w hotelach trzy -, cztero - i pięciogwiazdkowych.

Osoby, które wygenerują bony zniżkowe, otrzymają 10 proc. upustu w obiektach noclegowych, które przystąpiły do programu.