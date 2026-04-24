Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 proc. wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej.

Jakie było bezrobocie w marcu?

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w marcu 949,8 tys. wobec 954,9 tys. miesiąc wcześniej.

Bezrobocie w Polsce

Z kolei liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 99,6 tys. wobec 101,0 tys. poprzednio.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej już wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 proc.