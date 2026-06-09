Senator Monika Piątkowska została kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na stanowisko prezydenta Krakowa. Dlaczego KO nie wystawiła samodzielnie kandydata? Czy to świadczy o jej słabości? Jakie są atuty senator Piątkowskiej? Dlaczego wszyscy chcą się bić o Kraków i czy to wstęp do wyborów parlamentarnych w 2027 roku? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Grzegorz Schetyna, senator KO, były marszałek Sejmu, wicepremier i szef MSZ oraz MSWiA.

Grzegorz Schetyna / Piotr Mazur / RMF FM

Z Grzegorzem Schetyną porozmawiamy o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiego. Czy prezydent Karol Nawrocki zdecyduje się na ten ruch? Czy premier Donald Tusk powinien złożyć kontrasygnatę pod takim dokumentem? Czy polska dyplomacja poległa w tej sprawie?

W środę Sejm zajmie się wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra MSWiA Marcina Kierwińskiego. Jego dymisji domaga się PiS, a zarzuca mu przede wszystkim brak działań związanych z fałszywymi alarmami. Czy szef MSWiA i podległe mu służby mogły zrobić więcej?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!



