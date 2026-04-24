17-latkę z Pomorza podejrzaną o pomoc w zorganizowaniu ataku na jedną ze szkół w Kanadzie zatrzymali polscy policjanci. Funkcjonariusze działali we współpracy z FBI.

Zatrzymana ma siedemnaście lat, jest z Pomorza. Na jednym z forów internetowych oferowała pomoc w dostarczeniu instrukcji bomb. Chodziło o skonstruowanie ładunku z wykorzystaniem rury PCV.

Policjantom udało się ustalić adres zamieszkania nastolatki. Przeszukali jej mieszkanie, zabezpieczyli sprzęt komputerowy i nośniki danych, a także zdjęcia morderców, sprawców strzelanin w szkołach.

Nastolatka posługiwała się nickiem nawiązującym do sprawcy jednej ze strzelanin w szkole w Kolorado w 1999 roku.

Podczas rozwiązywania tej sprawy policjanci na podstawie informacji od FBI dotarli też do nastolatka, który kontaktował się z osobą podejrzaną o zamach w Turcji . Zajął się nim sąd rodzinny.

17-latka usłyszała zarzuty w prokuraturze w Tczewie. Grozi jej dziesięć lat więzienia.