Zamach bombowy w miejscowości Bałaszyche (Rosja, obwód moskiewski). Ładunek został podłożony w samochodzie, stojącym na parkingu przed budynkiem na ulicy Kołdunow. Kierowca pojazdu zginął na miejscu. Sprawę wyjaśniają rosyjskie organy ścigania, tożsamości ofiary nie podano do publicznej wiadomości, ale kanały Telegramu publikują niepotwierdzone informacje.

Zamach bombowy w obowdzie moskiewskim. Kto zginął? / IGOR IVANKO/AFP/East News / East News

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Eksplozja nastąpiła około godziny 5:30 czasu moskiewskiego. BMW X3 eksplodowało natychmiast po uruchomieniu silnika - podaje "Kommiersant".

Ładunek znajdował się pod podłogą samochodu i miał moc do 500 gramów trotylu. Rosyjski Komitet Śledczy wszczął postępowanie karne, ale nie podano, z którego artykułu.

Tymczasem kanał telegramowy WChK-OGPU oraz ukraiński bloger Anatolij Szarij przekazują, że ofiarą zamachu był Damir Dawydow, szef Głównego Zarządu Rakietowego i Artyleryjskiego (GRAU) Ministerstwa Obrony Rosji.

Samochód miał należeć do niego, a sam Dawydow ponoć mieszkał w Bałaszyche przy ulicy Kożedub, która przecina ulicę Kołdunow, gdzie doszło do eksplozji.

Dawydow kierował Centralnym Biurem Badań Technicznych w jednostce 51. Arsenał (GRAU) w Barsowie, 70 km na północny wschód od Moskwy. Później został szefem całego Głównego Zarządu Rakietowo-Artyleryjskiego. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, urzędnik wielokrotnie podróżował na tymczasowo okupowane terytorium obwodu ługańskiego.

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Inne ofiary zamachów i tajemniczy ładunek w Moskwie

Rosyjskie media przypominają, że w kwietniu ubiegłego roku w tym samym rejonie zginął w wyniku eksplozji samochodu zastępca szefa Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generał porucznik Jarosław Moskalik.

W związku z jego śmiercią, skazano na dożywocie powiązanego rzekomo z Ukrainą niejakiego Ignata Kuzina.

To jednak nie koniec. "Kommiersant" donosi, że rosyjskie służby odkryły dzisiaj podejrzany przedmiot pod samochodem w południowo-zachodniej Moskwie. "Specjaliści zbadali go i rozbroili detonatorem. Nikt nie został ranny" - napisano.

GRAU to skrót od rosyjskiej nazwy Gławnoje Rakietno-Artillerijskoje Uprawlenije, czyli Główne Zarząd Rakietowo-Artyleryjski Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Jest to jedna z kluczowych struktur rosyjskiego Ministerstwa Obrony, odpowiedzialna za rozwój, produkcję, zaopatrzenie i utrzymanie uzbrojenia rakietowego i artyleryjskiego, zarządzanie amunicją, sprzętem rakietowym i artyleryjskim oraz testowanie i wdrażanie nowych systemów uzbrojenia tego typu.

GRAU nadzoruje także magazyny, arsenały i bazy przechowywania amunicji oraz sprzętu artyleryjskiego i rakietowego w armii rosyjskiej.