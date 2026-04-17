Porównując te ceny do piątkowych, widać spadek. W piątek maksymalna cena benzyny 95 wynosiła 6,04 zł, benzyny 98 - 6,59 zł, a oleju napędowego - 7,18 zł. Oznacza to, że od soboty tankowanie stanie się nieco tańsze.

Jak ustalane są maksymalne ceny paliw?

Maksymalne ceny paliw są codziennie ustalane przez Ministerstwo Energii na podstawie specjalnej formuły. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Takie rozwiązanie ma na celu ochronę konsumentów przed gwałtownymi wzrostami cen oraz zapewnienie stabilności na rynku paliw.

Przepisy jasno określają, że sprzedaż paliwa powyżej ustalonej ceny maksymalnej jest surowo zabroniona. Za naruszenie tych regulacji grozi kara finansowa sięgająca nawet 1 miliona złotych. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa, która sprawdza, czy stacje paliw przestrzegają obowiązujących stawek.

Do 30 kwietnia obowiązują przepisy obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 procent oraz obniżające akcyzę do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Akcyza na benzynę wynosi obecnie 29 groszy za litr, a na olej napędowy - 28 groszy za litr.