Dobre wiadomości dla kierowców. Od soboty do poniedziałku włącznie spadną maksymalne ceny paliw na polskich stacjach. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki, które będą obowiązywać przez cały weekend i pierwszy dzień roboczy.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Od soboty, 18 kwietnia, kierowcy w całej Polsce mogą spodziewać się niższych cen na stacjach paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Ministerstwa Energii, przez cały weekend oraz w poniedziałek obowiązywać będą nowe, niższe maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego.
Zgodnie z opublikowanymi danymi, od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,03 zł. Dla benzyny 98 wyznaczono maksymalną cenę 6,57 zł za litr, natomiast olej napędowy nie może być droższy niż 7,07 zł za litr. Są to stawki uwzględniające podatek VAT.