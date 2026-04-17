Na najbliższe tygodnie Polska ma zabezpieczone zapasy paliwa lotniczego - poinformował w piątek minister energii Miłosz Motyka. Z kolei jego zastępca Wojciech Wrochna przekazał, że zgodnie z przepisami obowiązkowe zapasy wystarczą na ponad 90 dni. Według Wrochny w tej chwili nie ma przesłanek, by je uwalniać.

Sytuacja na rynku paliwa lotniczego jest bardzo trudna. Jeśli chodzi o nasz rynek, to mamy zabezpieczone zapasy paliwa lotniczego na najbliższe tygodnie - mówił minister energii Miłosz Motyka podczas briefingu prasowego.

Dodał, że niektórzy przewoźnicy już ograniczają siatki połączeń, a ceny lotów mogą wzrosnąć.

Wizja odwoływania lotów w Europie