Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o ludności Polski. Na koniec I kwartału 2026 roku liczba ta spadła o 155 tys. rok do roku i wynosi 37,281 mln.

Ile wynosi przyrost naturalny?

W porównaniu z ostatnim kwartałem poprzedniego roku liczba ludności spadła o ok. 51 tys.

Tempo ubytku rzeczywistego w okresie styczeń-marzec wyniosło minus 0,14 proc., co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyło 14 osób.

Ze wstępnych danych wynika, że w okresie trzech pierwszych miesięcy liczba urodzeń żywych, podobnie jak przed rokiem, wyniosła ok. 57,5 tys.

Przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów ogółem) pozostał ujemny i wyniósł minus 54,5 tys.

Szacuje się, że w wyniku ruchu naturalnego w I kwartale przeciętnie na każde 10 tys. ludności ubyło 58 osób (wobec 59 osób rok wcześniej).