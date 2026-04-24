Afera wokół giełdy kryptowalut Zondacrypto od kilku dni budzi duże emocje. Jak ustalili dziennikarze Onetu, jej szef Przemysław Kral wyjechał do Izraela. O możliwości sprowadzenia go do kraju był pytany w Radiu RMF24 wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.

Czy prezes giełdy kryptowalut stanie przed polskim sądem?

Onet donosi, że prezes Zondacrypto w ostatnich latach nie pojawiał się w Polsce, bo obawiał się zatrzymania. Przemysław Kral miał mieszkać w Monako. Według ustaleń portalu, wyjechał do Izraela. Co więcej, ma obywatelstwo tego kraju.



Czy jako obywatel Izraela Przemysław Kral zostanie wydany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości? W Radiu RMF24 wiceszef MSWiA skomentował tę sprawę wymijająco i w mało optymistycznym tonie.

Nie mamy dobrych doświadczeń ze sprowadzaniem osób z Izraela - stwierdził Czesław Mroczek. Przypomniał, że od kilku lat badana jest sprawa tajemniczego zaginięcia Sylwestra Suszka , założyciela poprzedniczki Zondacrypto - giełdy BitBay.

Mamy nowe okoliczności, a w szczególności działanie na szkodę wielu osób, które zainwestowały tam pieniądze. To jest niezwykle poważna sprawa - podkreślał gość Radia RMF24. Mamy też informacje, o których mówiliśmy wprost, że źródła finansowania tego biznesu były bardzo wątpliwe, niejasne - dodał wiceszef MSWiA.

Popularna giełda w fatalnej kondycji?

Na początku kwietnia media zaczęły informować, że zarejestrowana w Estonii giełda kryptowalut Zondacrypto może mieć poważne problemy z płynnością. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Pojawiły się też sygnały, że klienci mają problemy z wypłatą środków.

Prezes Zondacrypto Przemysław Kral w oświadczeniu zapewniał, że Zondacrypto jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem, a analiza money.pl jest "błędna, nieprawdziwa i krzywdząca".

Byli członkowie rady nadzorczej BB Trade Estonia OU, estońskiej spółki powiązanej z marką Zondacrypto, poinformowali w czwartek na platformie X, że złożyli do estońskiej prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz powiadomili estoński wywiad finansowy.

Ilu klientów Zondacrypto może być poszkodowanych?

Śledztwo ws. możliwego oszustwa klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach. Według śledczych łączna wysokość szkód wynosi obecnie nie mniej niż 350 mln zł. Premier Donald Tusk przekazał w ubiegłym tygodniu, że poszkodowanych w związku z działalnością Zondacrypto może być nawet 30 tysięcy osób.

Czy powstanie komisja śledcza ds. Zondacrypto?

Giełda Zondacrypto jest sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego prezes Radosław Piesiewicz przyznał w RMF FM, że jest jednym z klientów, którzy stracili pieniądze. Nie zdradził wprost, o jaką sumę chodzi, ale zasugerował, że jest siedmiocyfrowa.

