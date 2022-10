Średnie ceny podstawowych produktów wzrosły w ujęciu rocznym o blisko 15 proc. We wrześniu za zakupy zapłaciliśmy jeszcze więcej niż miesiąc wcześniej- wynika z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"We wrześniu w 11 z 13 sieci objętych badaniem ceny były wyższe niż w sierpniu. Spadki cen odnotowano jedynie w sieci POLOmarket (2,20 proc.) oraz Lidl (1,52 proc.). Średnia cena koszyka zakupowego we wrześniu br. wyniosła 260,84 zł. To wzrost o 6,40 zł, czyli 2,51 proc. w porównaniu do sierpnia br.

Największe podwyżki odnotowano w sieci Kaufland (7,98 proc.). W ujęciu rocznym wzrost cen zaobserwowano we wszystkich 10 analizowanych sieciach. Były to min.: Kaufland (19,36 proc.), Carrefour (17,65 proc.) czy E.Leclerc (17,13 proc.). Największy wzrost cen koszyka odnotowano w sieci Makro Cash & Carry, w którym średnia cena koszyka we wrześniu 2022 r. była wyższa aż o 44,97 zł niż przed rokiem, tj. o 21,20 proc." - wynika z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency.

W Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy analizowane są ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, napoje, słodycze, piwo, chemia domowa, kosmetyki i inne). ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce.

Koszyk najtańszych produktów to niemal 200 zł

"Analizując koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych moglibyśmy zapłacić 199,78 zł (więcej o 1,13 zł niż w sierpniu), natomiast koszyk produktów najdroższych - 321,22 zł (więcej o 23,03 zł niż w sierpniu). Różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem we wrześniu 2022 r. wyniosła 121,44 zł i jest ona o 21,90 zł wyższa niż w sierpniu.

Jeśli spojrzymy na dane w ujęciu rocznym, to suma koszyka minimalnego we wrześniu 2022 r. była wyższa o 10,81 proc. niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był we wrześniu 2022 r. droższy o 11,29 proc. niż w 2021 r. Wartość koszyka zakupowego całościowo zwiększyła się o blisko 15 proc. z 226,97 zł we wrześniu 2021 r. do 260,84 zł we wrześniu 2022 r." - wyliczono w raporcie firmy ASM Sales Force Agency.

Gdzie za zakupy zapłacimy najmniej?

Jak wskazano, we wrześniu 2022 roku najdroższy okazał się ponownie kanał e-grocery, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 308,70 zł, czyli o 33 proc. więcej niż w najtańszych sklepach Auchan. Badanie koszyka zakupowego wykazało również, że we wrześniu 2022 r. najtańsze zakupy można było zrobić w dyskontach - 251,74 zł.

Inflacja (...) aktualnie jest na poziomie najwyższym od 25 lat. Ciągle rosnące ceny i koszty prowadzenia działalności gospodarczej bardzo negatywnie odbijają się na działających w Polsce firmach, dotyczy to także przedsiębiorców z branży handlowej. Nie dziwi nas zatem fakt, że w ostatnim miesiącu analizowane przez naszych ekspertów ceny wzrosły aż w 11 na 13 badanych sieci handlowych. Produkty w badanych przez nas sklepach w ciągu roku podrożały średnio aż o 15 procent - powiedział cytowany w raporcie dyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency Patryk Górczyński.

Podrożały wszystkie kategorie produktów

Z danych zaprezentowanych w raporcie wynika, że we wrześniu 2022 r. względem 2021 r. podrożały wszystkie z 10 analizowanych kategorii produktów: produkty tłuszczowe, dodatki, nabiał, używki i piwo, produkty sypkie, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa i kosmetyki, mrożonki, napoje oraz słodycze.

Najwyższy wzrost cen w skali roku (70,06 proc.) odnotowano w kategorii produktów tłuszczowych. Z wyliczeń ekspertów ASM Sales Force Agency dodatkowo wynika, że dodatki podrożały o 25 proc., nabiał o 22,76 proc., używki i piwo o 21,52 proc., produkty sypkie o 15,03 proc., a mięso wędliny i ryby o 14,14 proc.