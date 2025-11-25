Senator Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział w Łodzi ekspresowe prace nad nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym. Nowe przepisy mają umożliwić wznowienie budowy tunelu średnicowego, która została wstrzymana po zawaleniu się części kamienicy we wrześniu 2024 roku. Około 250 lokatorów z okolicznych budynków wciąż nie może wrócić do swoich mieszkań.

Nowe przepisy mają lepiej chronić interesy właścicieli i najemców wysiedlonych z powodu inwestycji, obejmując także osoby z umowami komunalnymi i prywatnymi.

Projekt ustawy przewiduje m.in. czasowe przejęcie nieruchomości za odszkodowaniem oraz możliwość zmiany decyzji lokalizacyjnej w razie nieprzewidzianych trudności, a parlament deklaruje szybkie przyjęcie nowych regulacji.

Projekt ustawy, przygotowany przez Senat we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, ma nie tylko odblokować inwestycję, ale także lepiej chronić interesy właścicieli i najemców wysiedlonych z powodu budowy.

Nowe przepisy obejmą zarówno właścicieli nieruchomości, jak i osoby wynajmujące mieszkania - także te z umowami komunalnymi czy prywatnymi. Dotyczą one nie tylko inwestycji w Łodzi, ale są zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Zmiany mają wprowadzić mechanizmy pozwalające na czasowe przejęcie nieruchomości przez inwestora za odszkodowaniem (nabycie ma następować na zasadzie porozumienia z właścicielem) oraz umożliwić zmianę decyzji lokalizacyjnej w przypadku nieprzewidzianych trudności podczas realizacji inwestycji.

Senator Kwiatkowski podkreślił, że projekt jest już po konsultacjach i Senat dołoży wszelkich starań, by ustawa została przyjęta jak najszybciej.

Posłowie również deklarują gotowość do szybkiego procedowania nowych przepisów.