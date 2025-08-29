Dworzec kolejowy Wrocław Główny został uznany za jeden z najlepszych w Europie według najnowszego rankingu European Railway Station Index 2025. W prestiżowym zestawieniu, przygotowanym przez międzynarodową organizację Consumer Choice Center, wrocławska stacja zajęła pierwsze miejsce w kategorii dworców obsługujących poniżej 50 milionów pasażerów rocznie. W klasyfikacji ogólnej uplasowała się na drugim miejscu w Europie, ustępując jedynie dworcowi w Zurychu. To pierwsza tak wysoka lokata dla polskiego dworca w historii tego rankingu.

Wrocław Główny / Shutterstock

Wrocław Główny wyprzedził w tegorocznym zestawieniu tak uznane europejskie obiekty jak Berlin Hauptbahnhof czy London Paddington Station. To ogromny sukces nie tylko dla samego dworca, ale także dla całego polskiego sektora kolejowego. "To ogromne wyróżnienie dla Polski i dowód, że konsekwentne działania modernizacyjne oraz nowa filozofia Grupy PKP przynoszą wymierne efekty" - podkreślono w oficjalnym komunikacie.

"Wszystkie inwestycje i zmiany, jakie realizujemy w Grupie PKP, podporządkowane są wygodzie, bezpieczeństwu i pozytywnym doświadczeniom pasażerów. Wrocław Główny jest najlepszym przykładem, że ta strategia działa" - zaznaczył prezes PKP S.A. i grupy PKP Alan Beroud.

Co decyduje o sukcesie Wrocławia Głównego?

Ranking European Railway Station Index ocenia dworce pod wieloma względami. Brane są pod uwagę m.in. dostępność usług, udogodnienia dla podróżnych, bogata oferta handlowa i gastronomiczna, a także jakość infrastruktury oraz innowacyjne rozwiązania wspierające mobilność. Wrocław Główny zdobył uznanie ekspertów dzięki kompleksowej modernizacji, która nie tylko unowocześniła obiekt, ale także znacząco poprawiła komfort podróżnych.

Wrocławski dworzec to nie tylko nowoczesna infrastruktura, ale również miejsce z bogatą historią. Otwarto go w 1857 roku, a zaprojektowany został w stylu neogotyckim przez Wilhelma Grapowa. Przez dziesięciolecia pełnił funkcję głównej bramy kolejowej Dolnego Śląska, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów architektonicznych miasta.

W XX wieku dworzec był wielokrotnie rozbudowywany i modernizowany, dostosowując się do rosnącego ruchu pasażerskiego. Przełomowym momentem była jednak kompleksowa modernizacja przeprowadzona w latach 2010-2012, przygotowująca obiekt na przyjęcie tysięcy kibiców podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.

Rekordowa liczba pasażerów

Dziś Wrocław Główny to największa stacja pasażerska w Polsce. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w 2024 roku z usług dworca skorzystało aż 28,78 miliona podróżnych. To wynik, który potwierdza, że wrocławska stacja jest nie tylko ważnym węzłem komunikacyjnym, ale także miejscem, które spełnia oczekiwania zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów z całej Europy.

Ranking przygotowywany przez Consumer Choice Center to jedno z najważniejszych zestawień w branży transportowej. Organizacja ta od lat zajmuje się ochroną i promowaniem praw konsumentów, publikując raporty i analizy porównawcze dotyczące różnych sektorów gospodarki, w tym transportu kolejowego. Celem European Railway Station Index jest wskazanie najlepszych dworców w Europie z punktu widzenia pasażerów i ich potrzeb.