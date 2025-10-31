Niemal wszyscy politycy tracą zaufanie Polaków - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu. Liderem rankingu zaufania jest Karol Nawrocki (47 proc.), za nim plasuje się Radosław Sikorski (44,2 proc.). Największym zaskoczeniem październikowego sondażu jest Władysław Kosiniak-Kamysz, który awansuje na trzecie miejsce z wynikiem 38,3 proc. To wzrost o prawie 4 pkt. proc. i powrót na podium po prawie 2-letniej przerwie. Politykami z największym brakiem zaufania są Grzegorz Braun (65,3 proc.) i Jarosław Kaczyński (62,8 proc.).

Posiedzenie Rady Gabinetowej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. / Wojciech Olkuśnik / East News

Prezydent Karol Nawrocki dalej jest na czele rankingu zaufania, choć jego wynik spadł w porównaniu z wrześniem.

Władysław Kosiniak-Kamysz zaskoczył największym wzrostem zaufania.

Większość polityków notuje spadki zaufania, m.in. Radosław Sikorski i Donald Tusk.

Jak wynika z sondażu IBRiS dla Onetu, liderem rankingu zaufania do osób publicznych pozostaje prezydent Karol Nawrocki. Obecnie zaufanie do prezydenta deklaruje 47 proc. respondentów - oznacza to jednak spadek o 1,8 pkt proc. w porównaniu z wrześniem. Brak zaufania do prezydenta deklaruje 38,6 proc. respondentów, a neutralny stosunek ma do niego 12,9 proc. ankietowanych.



Na drugiej pozycji wśród osób cieszących się zaufaniem znalazł się Radosław Sikorski z wynikiem 44,2 proc. To o 3,6 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Niemal tyle samo respondentów mu nie ufa, to 44,6 proc., a neutralnie wypowiada się o nim 10,2 proc. badanych.

Trzecie miejsce zajął się Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 38,3 proc. zaufania, co oznacza wzrost o 3,9 pkt proc. To największe zaskoczenie październikowego sondażu.

Brak zaufania do wicepremiera i ministra obrony deklaruje 42 proc. respondentów, a neutralność 18,5 proc. Ostatni raz Kosiniak-Kamysz był na podium sondażu zaufania IBRiS w styczniu 2024 r.

Krzysztof Bosak spadł z trzeciego na czwarte miejsce. Politykowi Konfederacji ufa obecnie 36,4 proc., co oznacza spadek 2,7 pkt proc.

Premier Donald Tusk zajmuje piątą pozycję z wynikiem 35,6 proc., czyli o 3,5 pkt proc. mniej w porównaniu z wrześniowym sondażem.

Tuż za nim jest Rafał Trzaskowski ze spadkiem o 1,6 pkt proc., co zostawia go z 35,4 proc. respondentów deklarujących zaufanie. Jak podkreśla Onet, prezydent Warszawy, dawny lider rankingu, osiąga tym samym najgorszy wynik od czerwca 2023 r.

Kolejne miejsca zajmują Mateusz Morawiecki (33,3 proc.), Sławomir Mentzen (32,6 proc.), Magdalena Biejat (32,3 proc.) i Włodzimierz Czarzasty (32 proc.) oraz Andrzej Duda (31,5 proc.). Ostatnie miejsca w październiku zajmują Adrian Zandberg (23,7 proc.), Grzegorz Braun (23,1 proc.) oraz Szymon Hołownia (20,6 proc.). Sondaż wykazał również, że w tym miesiącu nieufność wobec marszałka sejmu wzrosła o 16,6 pkt proc., kosztem dotychczasowych odpowiedzi neutralnych.

Politykami z największym brakiem zaufania pozostają Grzegorz Braun (65,3 proc.) oraz Jarosław Kaczyński (62,8 proc.).

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 24 i 25 października na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).