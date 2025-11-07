Waldemar Żurek podpisał wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o uchylenie immunitetu posłowi PiS Łukaszowi Mejzie. "Zero tolerancji dla piratów drogowych" - podkreślił minister sprawiedliwości.

Łukasz Mejza / Rafał Guz / PAP

Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o podpisaniu wniosku do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o uchylenie immunitetu posłowi PiS Łukaszowi Mejzie.

Wniosek ma umożliwić ukaranie posła w postępowaniu wykroczeniowym.

Sprawa dotyczy incydentu sprzed kilku tygodni, podczas którego Łukasz Mejza został zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości ponad 200 km/h na trasie S3.

"Poseł powinien świecić przykładem, a nie ignorować prawo. Kilka tygodni temu poseł Łukasz Mejza został zatrzymany przez policję i odmówił przyjęcia mandatu. Pędził ponad 200 km/h trasą S3" - przypomniał Waldemar Żurek we wpisie na platformie X.

Dodał, że właśnie podpisał wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu Mejzie "po to, żeby mógł zostać ukarany w postępowaniu wykroczeniowym".

"Zero tolerancji dla piratów drogowych" - podkreślił Żurek.

Mejza został zatrzymany w połowie października na trasie ekspresowej S3 koło Polkowic na Dolnym Śląsku za prawie dwukrotne przekroczenie dozwolonej prędkości - jechał z prędkością 200 km/h przy dozwolonej prędkości 120 km/h. Policja chciała go ukarać mandatem w wysokości 2,5 tys. zł i 15 punktami karnymi, jednak poseł zasłonił się immunitetem i mandatu nie przyjął.

W związku z nieprzyjęciem mandatu policja zawnioskowała o uchylenie posłowi immunitetu - wniosek z dolnośląskiej komendy trafił do KGP.