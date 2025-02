Szef klubu Prawo i Sprawiedliwość zapowiedział, że na przyszłym posiedzeniu Sejmu zostanie złożony wniosek ws. wotum nieufności wobec minister edukacji Barbary Nowackiej. To pokłosie fatalnej wypowiedzi szefowej resortu na konferencji międzynarodowej w 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak / Paweł Supernak / PAP

27 stycznia minister edukacji Barbara Nowacka na międzynarodowej konferencji "My jesteśmy pamięcią. Nauczanie historii to nauka rozmowy" zorganizowanej w 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, powiedziała: Na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady.



Słowa Nowackiej wzbudziły zdumienie i wściekłość. Pojawiły się głosy wzywające do natychmiastowej dymisji , ale premier Donald Tusk poinformował, że nie zamierza wyciągać dramatycznych konsekwencji "z powodu przejęzyczenia". Zaapelował, by "odróżniać to, co jest głupim przypadkiem od bardzo groźnych aspektów realnej polityki".

O przejęzyczeniu mówiła też główna zainteresowania. Dzień po obchodach Nowacka napisała w mediach społecznościowych: "Oczywiste jest, że obozy zbudowali Niemcy, a polskich nazistów nie było. I jest to prawda historyczna. Również o tym wielokrotnie mówiłam w trakcie wystąpienia na konferencji w Krakowie. Za oczywiste przejęzyczenie przepraszam".