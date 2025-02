Reakcja premiera Donalda Tuska

We wtorek premier Donald Tusk odnosząc się do słów minister zaznaczył, że nie będzie wyciągał "jakichś dramatycznych konsekwencji z powodu przejęzyczenia".

Zaapelował, by "odróżniać to, co jest głupim przypadkiem od bardzo groźnych aspektów realnej polityki".

Natomiast Błaszczak już wtedy oceniał, że Nowacka powinna podać się do dymisji po tej wypowiedzi.

Co do minister Nowackiej - jeśli ma honor, to powinna sama podać się do dymisji. Taka antypolska wypowiedź powinna dyskwalifikować z polityki - napisał szef klubu PiS na X. W Polsacie News stwierdził, że jeśli Nowacka sama nie złoży dymisji, PiS będzie domagało się jej odwołania.