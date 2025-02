Dwie osoby zginęły w wypadku polskiego busa na autostradzie A2 w niemieckiej Brandenburgii. Jedna osoba została ciężko ranna.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku polskiego busa na autostradzie A2 doszło w piątek rano.

Ze wstępnych ustaleń niemieckiej policji wynika, że na trasie w kierunku Berlina, między miejscowościami Ziesar i Wollin na zachodzie Brandenburgii, bus wjechał w tył stojącej w korku ciężarówki.

"Otrzymaliśmy informację o dwóch ofiarach, które podróżowały polskim busem" - przekazał reporterowi RMF FM rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński.

Ponadto w wypadku ciężko ranna została jedna osoba. Trwa ustalanie tożsamości ofiar.

Niemiecka policja w wydanym komunikacie poinformowała, że ranna osoba to 52-letni kierowca busa, który trafił do szpitala. Ofiary śmiertelne to dwie podróżujące z nim osoby. Ze względu na trwające na miejscu czynności funkcjonariusze nie są jeszcze w stanie podać ich wieku.

Nitka autostrady A2 w kierunku Berlina została całkowicie zamknięta. Na trasie tworzą się gigantyczne korki.

Służby zapowiadają, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.