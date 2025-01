"Gdyby politycy mieli dawać swoje głowy w związku z tym, że się przejęzyczyli, to nie wiem, czy byliby kiedykolwiek chętni do sprawowania jakichkolwiek funkcji" - tak premier Donald Tusk skomentował głośną wpadkę szefowej resortu edukacji Barbary Nowackiej. W poniedziałek w Krakowie stwierdziła ona, że "na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady".

Premier Donald Tusk / Marcin Obara / PAP

Na konferencji prasowej Donald Tusk był pytany o ewentualną dymisję Barbary Nowackiej po wpadce w tak drażliwej kwestii, jak tragiczna historia II wojny światowej.

Nie będę wyciągał jakichś dramatycznych konsekwencji z powodu przejęzyczenia - zapewnił szef rządu. Gdyby politycy mieli dawać swoje głowy w związku z tym, że się przejęzyczyli, to nie wiem, czy byliby kiedykolwiek chętni do sprawowania jakichkolwiek funkcji - powiedział.



Zdaniem premiera "w polityce ważne są intencje, czyny i działania, a nie przejęzyczenia".

Głośna wypowiedź Barbary Nowackiej padła w czasie międzynarodowej konferencji "My jesteśmy pamięcią. Nauczanie historii to nauka rozmowy". Po wydarzeniu PAP zwróciła się do MEN z prośbą o komentarz w tej sprawie.

W swojej odpowiedzi Departament Komunikacji MEN poinformował, że minister Barbara Nowacka "wyraźnie przejęzyczyła się" w trakcie przemówienia. "Docelowa wypowiedź na podstawie przygotowanego fragmentu wystąpienia miała brzmieć: Na terenie okupowanej przez Niemcy Polski, naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady" - przekazał resort.