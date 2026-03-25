Fałszerz - były funkcjonariusz służb ukraińskich został zatrzymany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Łącznie zatrzymano siedem osób, cztery zostały aresztowane.

Funkcjonariusze CBZC, wraz z policjantami z Wrocławia, Radomia i Warszawy, zatrzymali siedem osób podejrzanych o fałszowanie pieniędzy, produkcję narkotyków i pranie brudnych pieniędzy.

W mieszkaniu zatrzymanych w Sochaczewie policja odkryła wydruki banknotów o nominale 100 i 200 zł oraz linię produkcyjną do ich podrabiania.

Wśród zatrzymanych jest pięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej, podejrzanych o podrabianie polskich pieniędzy, a także produkcję narkotyków i pranie pieniędzy.

Śledczy od jakiegoś czasu pracowali nad rozbiciem gangu produkującego fałszywe polskie banknoty. Pod koniec ubiegłego roku zabezpieczyli 76 fałszywych banknotów o nominale 500 zł.

Po przeprowadzeniu wielu sprawdzeń, analiz i ustaleń zidentyfikowano mężczyznę, który miał zajmować się fałszowaniem polskich pieniędzy. Na terenie Sochaczewa przy wsparciu funkcjonariuszy z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" zatrzymano fałszerza oraz jego żonę (obywatelkę Ukrainy), u których w mieszkaniu zabezpieczono, według opinii biegłych z Narodowego Banku Polskiego, kompletną linię produkcyjną oraz wydruki z odbitkami banknotów o nominałach 100 i 200 zł - poinformował rzecznik CBZC kom. Marcin Zagórski.

Wyjaśnił, że fałszerzem okazał się były funkcjonariusz służb ukraińskich, który jest samoukiem i ma specjalistyczną wiedzę z zakresu IT i elektroniki.

Obywatel Rosji wspólnikiem

We Wrocławiu zatrzymano wspólnika fałszerza, obywatela Rosji, który w przeszłości zajmował się produkcją narkotyków. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli prekursory służące do produkcji metamfetaminy. Z kolei w Katowicach i Poznaniu zatrzymano osoby, które udostępniły rachunki bankowe pozostałym członkom rozpracowywanej grupy.

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i fałszowania pieniędzy. Wobec czterech podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt. Podrabianie pieniędzy jest zbrodnią zagrożoną karą nawet do 25 lat więzienia.

W akcji brali udział funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wspólnie z policjantami z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z Wrocławia, z radomskiej komendy miejskiej i wojewódzkiej oraz Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną KSP. W czynnościach udział brali m.in. eksperci z Narodowego Banku Polskiego i krajowy koordynator ds. fałszerstw pieniędzy Komendy Głównej Policji.