10 lutego minie 9 lat od wprowadzenia do obiegu przez Narodowy Bank Polski banknotu o nominale 500 zł. To banknot o największym obowiązującym obecnie nominale. Mimo że już od tak dawna można się nim posługiwać, nadal bardzo rzadko mamy z nim do czynienia na co dzień. Jak go zdobyć? I jak nie dać się oszukać?

10 lutego 2026 roku mija 9 lat od wprowadzenia do obiegu przez NBP banknotu o nominale 500 zł.

10 lutego 2026 roku mija 9 lat od wprowadzenia do obiegu przez NBP banknotu o nominale 500 zł.

Banknot 500 zł to najwyższy obecnie obowiązujący nominał w Polsce.

Gdzie można zdobyć taki banknot? Czy wszędzie można nim płacić? Dowiesz się z tego artykułu.

Kiedy wydano banknot 500 zł?

Narodowy Bank Polski wprowadził banknot o nominale 500 zł 10 lutego 2017 roku. Mimo że od tego czasu upłynęło już 9 lat, nadal 500-złotówkę rzadko spotyka się w obiegu. Jak zatem zorientować się, że banknot jest prawdziwy?

Jak wygląda banknot o nominale 500 zł?

Banknot o nominale 500 zł - przód

Na przedniej stronie banknotu widnieje portret króla Jana III Sobieskiego, jednego z najwybitniejszych polskich władców. Na odwrocie banknotu znajdziemy orła w koronie oraz pałac w Wilanowie - rezydencję króla, która do dziś zachwyca swoim barokowym splendorem.

Banknot 500-złotowy wyposażono w szereg nowoczesnych zabezpieczeń. Jednym z nich jest wielotonowy znak wodny - powtórzenie portretu króla oraz cyfrowe oznaczenie nominału "500", widoczne podczas oglądania banknotu pod światło. W tym samym świetle ujawnia się także nitka zabezpieczająca z mikrotekstem, na której znajdziemy cyfrowe oznaczenia "500" i "500 ZŁ". Fragmenty tej nitki są widoczne na powierzchni banknotu, a całość można zobaczyć tylko pod światło.

500 zł zmienia barwę niczym kameleon

Banknot o nominale 500 zł - tył

Ciekawostką jest również cyfrowe oznaczenie nominału umieszczone po prawej stronie portretu - zmienia ono barwę w zależności od kąta patrzenia, przechodząc z jasnego w ciemne. Po lewej stronie portretu, w tarczy herbowej, pojawiają się prostokątne pola, które również zmieniają się w zależności od perspektywy.

Nie zabrakło także elementów, które zaskakują zmiennością barw. Ozdobny szyszak husarski z prawej strony portretu płynnie przechodzi z zieleni w niebieskość, a wzór falistej linii sprawia wrażenie ruchomego.

Wszystkie napisy na banknocie wykonano z niezwykłą precyzją techniką druku stalorytniczego lub offsetowego. Nawet najmniejsze litery pozostają czytelne pod powiększeniem. Elementy graficzne na obu stronach banknotu, oglądane w świetle przechodzącym, uzupełniają się, tworząc spójny obraz.

Na odwrotnej stronie znajdziemy ornament wydrukowany farbą opalizującą w kolorze złotym - widoczny tylko pod odpowiednim kątem. To kolejny sposób na utrudnienie fałszerstw.

Banknot pod światłem UV i podczerwonym

Niektóre zabezpieczenia ujawniają się dopiero w świetle ultrafioletowym. To m.in. kwadrat z cyfrowym oznaczeniem "500" i skrótem "ZŁ", numeracja z lewej strony banknotu, górny pas z prawej strony portretu oraz wybrane elementy graficzne na obu stronach. Również światło podczerwone pozwala dostrzec ukryte detale, które nie są widoczne gołym okiem.

Jak zdobyć banknot 500 zł?

Banknot o nominale 500 zł to prawdziwa rzadkość w portfelach Polaków. Choć oficjalnie funkcjonuje w obiegu od kilku lat, na co dzień spotkać go można raczej sporadycznie.

Najprostszym sposobem na zdobycie banknotu 500 zł jest wizyta w oddziale banku. Podczas wypłaty gotówki z konta osobistego lub firmowego można poprosić kasjera o wydanie właśnie tego nominału. Warto jednak pamiętać, że nie każda placówka dysponuje banknotami 500 zł na co dzień - ich dostępność zależy od lokalnego zapotrzebowania oraz ilości gotówki w danym oddziale. Przed wizytą najlepiej zadzwonić i upewnić się, czy banknot jest dostępny.

Alternatywą są bankomaty, które obsługują wypłaty w banknotach 500 zł. Takich urządzeń jest jednak niewiele. Wynika to z dużego rozmiaru i wartości banknotu - większość bankomatów wydaje głównie nominały 50 zł i 100 zł. Jeśli zależy nam na wypłacie "pięćsetki" z bankomatu, warto sprawdzić na stronie internetowej banku lub zapytać infolinię, które urządzenia oferują taką możliwość.

Trzecią opcją jest wizyta w oddziale Narodowego Banku Polskiego. Każdy zainteresowany może wymienić gotówkę na wybrane nominały, w tym na banknot 500 zł. NBP to oficjalny emitent polskiej waluty, dlatego tutaj zawsze mamy gwarancję dostępności wszystkich nominałów.

Dlaczego banknot 500 zł jest tak rzadki?

Mimo że banknot 500 zł jest oficjalnie w obiegu, w codziennych transakcjach niemal się nie pojawia. Narodowy Bank Polski dostosowuje ilość i nominały banknotów do potrzeb gospodarki. Większość zakupów detalicznych odbywa się za pomocą niższych nominałów, a "pięćsetka" wykorzystywana jest głównie w transakcjach wysokokwotowych, biznesie czy sektorze finansowym. Z tego powodu banknoty te często pozostają w skarbcach banków lub dużych firm i rzadko wracają do codziennego obiegu.

Czy sklep może odmówić przyjęcia banknotu 500-złotowego?

Banknotem 500 zł można płacić za zakupy i usługi. Sprzedawca może jednak odmówić przyjęcia go. Stanie się tak w przypadku, gdy nie ma możliwości wydania reszty lub gdy banknot jest brudny lub zniszczony.

Problemy z płaceniem tym nominałem mogą zatem pojawić się w małych placówkach, przy drobnych zakupach. Nie powinno ich natomiast być w sytuacji, gdy kupujemy w dużym sklepie, szczególnie jeżeli kwota, którą płacimy, jest wysoka.

Czy banknot 500 zł jest więcej wart?

Banknot o nominale 500 zł to nie tylko środek płatniczy, ale również prawdziwy rarytas dla kolekcjonerów i inwestorów. W świecie numizmatyki jego wartość może być znacznie wyższa niż ta wydrukowana na papierze.

Najważniejszym kryterium, które decyduje o wartości banknotu, jest jego stan zachowania. Egzemplarze określane jako UNC (Uncirculated), czyli takie, które nigdy nie były w obiegu i nie noszą żadnych śladów użytkowania, są najbardziej pożądane przez kolekcjonerów. To właśnie one osiągają najwyższe ceny na aukcjach - nawet kilka razy wyższe niż wartość nominalna. Z kolei banknoty, które przeszły przez wiele rąk i mają widoczne ślady zużycia, tracą na atrakcyjności, nawet jeśli pochodzą z dawnych lat.

Numer seryjny - im bardziej wyjątkowy, tym lepiej

Nie tylko stan, ale i numer seryjny banknotu potrafi wywindować jego cenę. Kolekcjonerzy szczególnie cenią egzemplarze z niskimi numerami, jednorodnymi (np. 0000001 czy 1111111) oraz tzw. radarowymi, które czyta się tak samo z obu stron (np. 1234321). Im bardziej unikalny numer, tym większe zainteresowanie i wyższa cena - czasem nawet kilkukrotnie przewyższająca wartość nominalną.

W świecie kolekcjonerów dużą rolę odgrywa również seria banknotu. Szczególnym uznaniem cieszą się banknoty z serii AA, które są trudniej dostępne i przez to bardziej pożądane. Rzadkość danego egzemplarza, ograniczona liczba sztuk w obiegu oraz historia banknotu dodatkowo podbijają jego wartość.

Nie można zapomnieć o jakości wykonania. Banknot 500 zł wyróżnia się nowoczesnymi zabezpieczeniami i wysoką jakością druku, co również wpływa na jego atrakcyjność. Dla kolekcjonerów liczy się każdy detal - od mikrodruków po hologramy.

Ile można zarobić na banknocie 500 zł?

Ceny banknotów 500 zł na rynku kolekcjonerskim są bardzo zróżnicowane. Standardowe egzemplarze w dobrym stanie mogą być warte nieco ponad nominał, ale te naprawdę wyjątkowe - z serii AA, w stanie UNC i z unikatowym numerem seryjnym - potrafią osiągać ceny rzędu kilku tysięcy złotych.

Jakie banknoty NBP są aktualnie w obiegu?

Obecnie w portfelach Polaków można znaleźć banknoty o nominałach: 10, 20, 50, 100, 200 oraz 500 złotych. Wszystkie te nominały zostały wprowadzone do obiegu przez Narodowy Bank Polski na przestrzeni ostatnich trzech dekad.

Pierwsze banknoty z serii "Władcy polscy" pojawiły się w 1995 roku - były to nominały 10, 20 i 50 złotych. Kilka miesięcy później dołączyły do nich banknoty 100- i 200-złotowe.

Nowoczesne zabezpieczenia i większa trwałość

W ostatnich latach NBP modernizował zabezpieczenia banknotów, by jeszcze skuteczniej chronić je przed fałszerstwami. W 2014 roku pojawiły się banknoty 10, 20, 50 i 100 złotych ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami, a w 2016 roku dołączył do nich banknot 200 złotych.

Od 2017 roku wprowadzano także banknoty pokryte specjalną warstwą ochronną, która zwiększa ich trwałość. Nowe wersje poszczególnych nominałów pojawiały się stopniowo - 10 złotych w lutym 2017, 20 złotych w styczniu 2017, 50 złotych w lipcu 2018, a 100 złotych w maju 2019 roku.

Czy starymi banknotami nadal można płacić?

W styczniu 2022 roku pojawił się zmodernizowany banknot 200 złotych, a w 2025 roku - kolejne wersje banknotów 10 złotych (maj) i 20 złotych (wrzesień).

Ważna informacja dla wszystkich użytkowników gotówki: wszystkie banknoty wprowadzone do obiegu od 1 stycznia 1995 roku pozostają prawnym środkiem płatniczym i funkcjonują równolegle. Oznacza to, że zarówno starsze, jak i nowsze wersje banknotów są ważne i można nimi swobodnie płacić.