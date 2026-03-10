Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) zatrzymali siedmiu nieletnich, którzy atakowali popularne serwisy internetowe. Mają od 12 do 16 lat.

zdj. ilustracyjne / Wojciech Olkusnik / East News

Nastolatkowie wykorzystywali specjalne narzędzia i oprogramowanie, aby zakłócać działanie popularnych serwisów internetowych, m.in. portali aukcyjnych i sprzedażowych, domen o tematyce IT, serwisów hostingowych czy dotyczących rezerwacji noclegów. Sprawcy zarabiali na całym procederze, zdając sobie sprawę z łamania prawa.

Pierwszego 14-latka, mieszkańca województwa mazowieckiego, śledczy zidentyfikowali jeszcze w zeszłym roku. Był jednym z administratorów narzędzi wykorzystywanych do ataków DDoS.

Akcje CBZC w czterech województwach

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze CBZC przeprowadzili działania w województwach mazowieckim, lubelskim, łódzkim i wielkopolskim. Zabezpieczono sprzęt komputerowy, laptopy, telefony komórkowe, pendrive’y, dyski twarde, jeden portfel kryptowalutowy typu ledger oraz dokumentację z odręcznymi notatkami.

Z ustaleń wynika, że nieletni znali się nawzajem, pozostawali w stałym kontakcie i współpracowali przy administrowaniu narzędziami do ataków DDoS, które umożliwiały im zakłócanie funkcjonowania serwisów internetowych.

Czym jest atak DDoS?

Atak DDoS (Distributed Denial of Service) polega na przeciążeniu serwisu internetowego ogromną liczbą zapytań lub danych, co powoduje jego czasową niedostępność dla użytkowników. Ze względu na wiek podejrzanych materiały z działań CBZC trafią do właściwych sądów rodzinnych, które zdecydują o dalszym losie nieletnich.