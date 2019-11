Premier Mateusz Morawiecki wygłosi dziś w Sejmie expose. Swoje wystąpienie ma rozpocząć po godz. 10. Jakie plany i obietnice przedstawi? Czego dowiemy się o planach działania jego nowego rządu? Najważniejsze informacje, opinie i komentarze będziemy zbierać dla Was w relacji minuta po minucie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

09:11

Oto filmowa zapowiedź dzisiejszego expose opublikowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Jak się Wam podoba?





Wideo youtube





09:01

Jak podał dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka, po expose premiera Morawieckiego odbędzie się briefing prezydenta Andrzeja Dudy w Sejmie.





09:00

Jak wygląda plan dzisiejszych wydarzeń w Sejmie?



O godz. 10. Sejm wznowi przerwane w ubiegłą środę I posiedzenie IX kadencji. Po wznowieniu obrad premier wygłosi w Sejmie expose.



Po wystąpieniu szefa rządu planowana jest debata klubowa, a następnie głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Według harmonogramu, głosowanie to odbędzie się o godz. 20.



Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.





08:58

Jakie oczekiwania w stosunku do expose Mateusza Morawieckiego mają przedstawiciele opozycji?

Premier powinien powiedzieć o tym, co jest ważne dla wszystkich Polaków - to kwestia kryzysu w służbie zdrowia, zapaści w edukacji i stanie finansów publicznych. Myślę, że od tych kwestii nie może uciec - stwierdził rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Jak dodał, ważne jest też wyjaśnienie przez Morawieckiego jego sytuacji finansowej. To kwestia tej schowanej ustawy o majątku najważniejszych osób w państwie. Przecież Mateusz Morawiecki przepisał majątek na żonę i myślę, że powinien wyjaśnić to Polakom, bo już dwie kampanie odbyły się w cieniu znaku zapytania w tej kwestii - zaznaczył.

Liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka pytana, czego oczekuje i jakie ma nadzieje w związku z wtorkowym wystąpieniem szefa rządu, odparła m.in: "po czterech latach rządów PiS ciężko mieć nadzieję na jakąś zmianę i poprawę kursu".

PiS nie dość, że cały czas prowadzi bardzo ostry kurs szczególnie w polityce społecznej, edukacji, prawach kobiet, czyli rzeczach, którymi ja się najbardziej chcę zajmować, to obawiam się, że możemy usłyszeć dużo dobrych słów, które nijak się mają z praktyką - oceniła. Słyszymy o tym, jak chcą zadbać o dobrą edukację młodzieży, a tak naprawdę jedyne, co się udało zrobić, to spowodować bardzo duże przeludnienie w klasach, w szkołach - dodała wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej.

08:55

Ja sądzę, że w expose premiera nie będzie jakiś rewolucyjnych propozycji, bo my trochę za dużo tych rewolucyjnych propozycji formułowaliśmy - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Adam Lipiński.





08:50