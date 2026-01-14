Polskie Linie Lotnicze LOT zainaugurowały w środę nowe, bezpośrednie połączenie z Gdańska do Stambułu. Samoloty będą kursować cztery razy w tygodniu – w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Podróż potrwa niespełna trzy godziny. Wyloty z Gdańska zaplanowano na godzinę 16:35, a powroty ze Stambułu na 22:20.

LOT uruchamia bezpośrednie loty z Gdańska do Stambułu (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Nowa trasa ma ułatwić podróże turystyczne i biznesowe, zapewniając wygodne przesiadki na loty do Azji, Afryki i na Bliski Wschód oraz wspierając rozwój gospodarczy regionu.

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, trzecie największe lotnisko w Polsce, zyskuje dzięki temu połączeniu bezpośredni dostęp do jednego z największych hubów przesiadkowych na świecie.

Nowa trasa ma przynieść korzyści nie tylko turystom, ale także przedsiębiorcom i mieszkańcom Pomorza. Jak podkreślił Robert Ludera, dyrektor biura siatki połączeń PLL LOT, połączenie zapewnia wygodny dostęp do Turcji oraz umożliwia przesiadki na loty do Azji, Afryki i na Bliski Wschód z lotniska w Stambule. Stambuł jest dziś jednym z kluczowych centrów biznesowych i logistycznych łączących Europę z Azją, dlatego nowe połączenie ułatwia organizację spotkań, udział w targach i konferencjach oraz rozwijanie relacji handlowych. Popołudniowy wylot z Gdańska i wieczorny powrót ze Stambułu pozwalają wygodnie zaplanować nawet krótkie, intensywne podróże służbowe - zaznaczył Ludera.

Prezes Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Tomasz Kloskowski ocenił, że uruchomienie połączenia do Stambułu to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych regionu w ostatnich latach. Gdańsk uzyskuje bramę na wschód, bezpośredni dostęp do drugiego największego lotniska w Europie i siódmego największego hubu przesiadkowego na świecie - podkreślił.

Gdańskie lotnisko trzecim portem kraju

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy to trzecie największe lotnisko w Polsce, z którego w ubiegłym roku skorzystało ponad 7 milionów pasażerów. LOT, działający od 1929 roku, oferuje bezpośrednie połączenia dalekodystansowe m.in. do USA, Kanady, Indii, Japonii i Korei Południowej, a także do wielu europejskich stolic. Głównym akcjonariuszem przewoźnika jest Skarb Państwa.