Oblodzenia są przyczyną opóźnień w kursowaniu pociągów - przekazał w środę wieczorem rzecznik prasowy PKP InterCity Michał Wrzosek. Dodał, że spółka nie wyklucza wstrzymania połączeń na oblodzonych trakcjach.
Michał Wrzosek z PKP InterCity przekazał, że największe problemy występują obecnie na Pomorzu, m.in. na linii Malbork - Elbląg, a ponadto między Warszawą a Łowiczem.
W związku z oblodzeniem trakcji, pociągi muszą zostać podłączone do lokomotyw spalinowych, co wiąże się przestojami - powiedział.
Rzecznik poinformował, że opóźnienia pociągów (stan na godz. 19:30) wynoszą od 60 do 120 minut. Dodał również, że jeśli sytuacja ulegnie pogorszeniu, to możliwe jest odwołanie połączeń na oblodzonych liniach.
W nocy oblodzenia będą się nawarstwiać, w związku z tym problemy z kursowaniem pociągów mogą potrwać do dnia jutrzejszego - wskazał.
Reporter RMF FM Michał Radkowski informował w środę o godz. 21, że w całym kraju 33 pociągi mają opóźnienia powyżej 2 godzin, rekordzista jest opóźniony o 9 godzin. 12 połączeń kolejowych odwołano.
Wrzosek powiedział również, że pasażerowie, którzy wykupili bilety na pociągi np. Kolei Mazowieckich czy Polregio, mogą również korzystać z usług Intercity.
Pytany, ile pociągów będzie opóźnionych, powiedział, że "od kilku do kilkunastu". Zaznaczył jednak, że sytuacja jest dynamiczna i może ulec zmianie.
Jak podawały wcześniej PKP Polskie Linie Kolejowe, trudne warunki atmosferyczne są przyczyną zmian w komunikacji kolejowej na terenie woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Wstrzymano m.in. ruch pociągów między Elblągiem a Malborkiem, a dla pasażerów wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.
Z kolei na linii kolejowej nr 131, łączącej Trójmiasto z Bydgoszczą, że względu na oblodzenie sieci trakcyjnej na odcinku Terespol Pomorski - Warlubie, składy elektryczne są przeciągane przez lokomotywy spalinowe. Natomiast na odcinku Morzeszczyn - Pelplin ruch pociągów prowadzony jest jednym torem. "Trwa naprawa sieci przez załogę pociągu sieciowego" - podano w komunikacie.
Oblodzenie sieci trakcyjnej stwierdzono również na linii kolejowej nr 353 między Toruniem Głównym a Iławą Główną, gdzie ruch pociągów prowadzony jest wyłącznie trakcją spalinową.
W komunikacie podano również, że zmiany w ruchu pociągów, spowodowane oblodzeniem sieci trakcyjnej, występują na odcinku między Warszawą a Łowiczem (Warszawa-Poznań) oraz między Warszawą a Pruszkowem (Warszawa-Grodzisk Mazowiecki).
"Sytuacja na sieci kolejowej jest stale monitorowana przez przedstawicieli zarządcy infrastruktury oraz przewoźników, którzy natychmiast reagują na wszelkie utrudnienia. Służby PLK SA na bieżąco monitorują sytuację pogodową. W ciągłej gotowości są drużyny szybkiego reagowania na usterki, pociągi sieciowe i lokomotywy osłonowe" - zapewniła spółka.