Oblodzenia są przyczyną opóźnień w kursowaniu pociągów - przekazał w środę wieczorem rzecznik prasowy PKP InterCity Michał Wrzosek. Dodał, że spółka nie wyklucza wstrzymania połączeń na oblodzonych trakcjach.

Pociąg PKP InterCity / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl .

Michał Wrzosek z PKP InterCity przekazał, że największe problemy występują obecnie na Pomorzu, m.in. na linii Malbork - Elbląg, a ponadto między Warszawą a Łowiczem.

W związku z oblodzeniem trakcji, pociągi muszą zostać podłączone do lokomotyw spalinowych, co wiąże się przestojami - powiedział.

Rzecznik poinformował, że opóźnienia pociągów (stan na godz. 19:30) wynoszą od 60 do 120 minut. Dodał również, że jeśli sytuacja ulegnie pogorszeniu, to możliwe jest odwołanie połączeń na oblodzonych liniach.

W nocy oblodzenia będą się nawarstwiać, w związku z tym problemy z kursowaniem pociągów mogą potrwać do dnia jutrzejszego - wskazał.

Reporter RMF FM Michał Radkowski informował w środę o godz. 21, że w całym kraju 33 pociągi mają opóźnienia powyżej 2 godzin, rekordzista jest opóźniony o 9 godzin. 12 połączeń kolejowych odwołano.

Wrzosek powiedział również, że pasażerowie, którzy wykupili bilety na pociągi np. Kolei Mazowieckich czy Polregio, mogą również korzystać z usług Intercity.

Pytany, ile pociągów będzie opóźnionych, powiedział, że "od kilku do kilkunastu". Zaznaczył jednak, że sytuacja jest dynamiczna i może ulec zmianie.

Wstrzymano ruch pociągów między Elblągiem a Malborkiem

Jak podawały wcześniej PKP Polskie Linie Kolejowe, trudne warunki atmosferyczne są przyczyną zmian w komunikacji kolejowej na terenie woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Wstrzymano m.in. ruch pociągów między Elblągiem a Malborkiem, a dla pasażerów wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Z kolei na linii kolejowej nr 131, łączącej Trójmiasto z Bydgoszczą, że względu na oblodzenie sieci trakcyjnej na odcinku Terespol Pomorski - Warlubie, składy elektryczne są przeciągane przez lokomotywy spalinowe. Natomiast na odcinku Morzeszczyn - Pelplin ruch pociągów prowadzony jest jednym torem. "Trwa naprawa sieci przez załogę pociągu sieciowego" - podano w komunikacie.

Oblodzenie sieci trakcyjnej stwierdzono również na linii kolejowej nr 353 między Toruniem Głównym a Iławą Główną, gdzie ruch pociągów prowadzony jest wyłącznie trakcją spalinową.

W komunikacie podano również, że zmiany w ruchu pociągów, spowodowane oblodzeniem sieci trakcyjnej, występują na odcinku między Warszawą a Łowiczem (Warszawa-Poznań) oraz między Warszawą a Pruszkowem (Warszawa-Grodzisk Mazowiecki).

Sytuacja stale monitorowana

"Sytuacja na sieci kolejowej jest stale monitorowana przez przedstawicieli zarządcy infrastruktury oraz przewoźników, którzy natychmiast reagują na wszelkie utrudnienia. Służby PLK SA na bieżąco monitorują sytuację pogodową. W ciągłej gotowości są drużyny szybkiego reagowania na usterki, pociągi sieciowe i lokomotywy osłonowe" - zapewniła spółka.