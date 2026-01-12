Poseł PiS Zbigniew Ziobro otrzyma dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej. Umożliwi mu to przemieszczanie się - poinformował jeden z jego obrońców mecenas Bartosz Lewandowski. Były minister sprawiedliwości uzyskał azyl polityczny na Węgrzech.

Zbigniew Ziobro / Dawid Wolski / East News

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i poseł PiS, uzyskał azyl polityczny na Węgrzech oraz ochronę międzynarodową.

Mecenas Bartosz Lewandowski poinformował, że Ziobro otrzyma Genewski Dokument Podróży, umożliwiający mu przemieszczanie się.

Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech, a jego plany pozostają nieznane.

Były minister zadeklarował, że pozostanie za granicą do czasu przywrócenia praworządności w Polsce; wystąpił też o ochronę międzynarodową dla żony.

Genewski Dokument Podróży nie chroni przed nakazami aresztowania ani nie daje dodatkowych przywilejów poza prawem do podróży.

Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech . Informację o tym przekazał w poniedziałek rano jego obrońca mecenas Bartosz Lewandowski. Decyzję tę podjęto z powodu - jak uznały władze Węgier - naruszeń praw i wolności w Polsce oraz m.in. działań prokuratury, w wyniku których doszło do "szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych".

Na briefingu prasowym Lewandowski przypomniał, że na wniosek Prokuratury Krajowej został unieważniony paszport i paszport dyplomatyczny Ziobry.

Zostanie wydany odpowiedni dokument Konwencji Genewskiej, która umożliwia poruszanie się mojemu klientowi - powiedział adwokat. Jak dodał, podstawą wydania tego dokumentu będzie decyzja władz węgierskich o udzieleniu ochrony międzynarodowej Ziobrze. Minister Ziobro jest traktowany jako osoba objęta ochroną międzynarodową z uwagi na prześladowania polityczne w swoim kraju - dodał.



Według niego Ziobro obecnie przebywa na Węgrzech. Prawnik nie chciał jednak odnosić się do ewentualnych planów swojego klienta.

Z kolei Ziobro oświadczył w poniedziałek na X, że pozostanie za granicą do czasu, gdy "w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności". Poinformował ponadto, że wystąpił o objęcie ochroną międzynarodową swojej żony Patrycji Koteckiej.

Czym jest Genewski Dokument Podróży?

Genewski Dokument Podróży (GDP) nie daje posiadaczowi dodatkowej ochrony przed organami ścigania. Dokument ten pełni funkcję paszportu, którego uchodźca z reguły nie może otrzymać w swoim kraju, i nie nadaje posiadaczowi żadnych specjalnych przywilejów ani praw, poza prawem do podróży i powrotu do kraju, który go wydał. GDP także umożliwia podróże do państw, które go honorują. Na Węgrzech, po uzyskaniu statusu uchodźcy, o dokument wnioskuje się do Krajowej Dyrekcji Generalnej ds. Cudzoziemców (OIF).



Dokument ten jest wydawany osobom posiadającym status uchodźcy na podstawie Konwencji Genewskiej z 1951 r. przez państwo, w którym uchodźca mieszka. Tzw. paszport genewski nie zapewnia ochrony przed krajowymi czy międzynarodowymi nakazami aresztowania, w tym ENA. Jakakolwiek ochrona danej osoby może wynikać z posiadania przez nią statusu uchodźcy, jednak sam dokument - Genewski Dokument Podróży - nie daje dodatkowych przywilejów w tym zakresie.



Prokuratorskie zarzuty dla Zbigniewa Ziobry

Przeciwko Ziobrze toczy się śledztwo w sprawie tzw. afery Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Posiedzenie sądu ws. Zbigniewa Ziobry 15 stycznia

15 stycznia zaplanowane jest posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, który ma odnieść się do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu wobec Ziobry na trzy miesiące.

Jak zauważył dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, decyzja władz Węgier o udzieleniu azylu Ziobrze w żaden sposób nie wiąże sądu i nie wpływa na jego decyzję. Obrońca Zbigniewa Ziobry mec. Lewandowski zamierza jednak przedstawić decyzję azylową. Chce też wykorzystać uzasadnienie decyzji sądu ws. uchylenia Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec zastępcy Ziobry, Marcina Romanowskiego, który także znalazł schronienie na Węgrzech. Uchylając jego ENA, Sąd Okręgowy uznał, że sytuację w Polsce można kwalifikować jako kryptodyktaturę.

Jak ustalił Tomasz Skory, prokuratura nie wyraziła też zgody na zapoznanie się przez obrońców Ziobry z materiałami tajnymi, jakie zostały przekazane sądowi. Jego obrońca także to zamierza wykorzystać do przekonania sądu, że wniosek o aresztowanie Ziobry ma charakter głównie polityczny.

Jeśli w czwartek sąd zgodzi się na jego aresztowanie, prokuratura wystąpi o ściganie go w całej Europie. To może sprawić, że Ziobro nie będzie mógł się ruszyć z Węgier.