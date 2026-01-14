Stany Zjednoczone wstrzymują rozpatrywanie wniosków wizowych dla obywateli 75 państw - informuje rzecznik prasowy Departamentu Stanu. Według doniesień amerykańskich mediów w gronie "niechcianych" państw znalazły się m.in. Rosja i Brazylia, ale też np. Somalia.

O wstrzymaniu wszelkich procedur wizowych dla obywateli 75 państw jako pierwsza poinformowała stacja Fox News. Później doniesienia te potwierdził rzecznik prasowy Departamentu Stanu, nie ujawniając jednak szczegółów planu.

Telewizja informuje, że wśród "niechcianych" krajów znajdują się m.in. Rosja i Brazylia, ale też Somalia, Iran, Afganistan, Nigeria i Tajlandia.

Dokument, który według Fox News wejdzie w życie 21 stycznia, zobowiązuje amerykańskie placówki dyplomatyczne do odmawiania wiz zgodnie z obowiązującym prawem. Na razie nie wiadomo, jak długo będzie obowiązywać zawieszenie procedur.

Reuters zauważa, że decyzja Departamentu Stanu to kolejna odsłona walki amerykańskiej administracji z nielegalną imigracją. W listopadzie ubiegłego roku Donald Trump obiecał "trwałe wstrzymanie" imigracji ze wszystkich "krajów trzeciego świata".