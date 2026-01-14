Co dalej ze sprawą Zbigniewa Ziobry? Czy polskie władze otrzymały już dokument potwierdzający azyl byłego ministra sprawiedliwości? Między innymi o to Michał Zieliński zapyta w Rozmowie o 7:00 w RMF24 Arkadiusza Myrchę, wiceministra sprawiedliwości z Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, poseł Koalicji Obywatelskiej. / Mikołaj Poruszek / RMF24

We wtorek, w Porannej rozmowie w RMF FM, Zbigniew Ziobro nie potrafił precyzyjnie wskazać, czy posiada dokument potwierdzający przyznanie mu azylu politycznego na Węgrzech. W środę w rozmowie z TVN24 poseł PiS stwierdził, że na dokumencie przyznającym mu azyl jest data 22 grudnia. Nie odpowiedział jednak na pytanie, kiedy złożył wniosek. Wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchę zapytamy o to, czy do Polski dotarł już dokument potwierdzający azyl polityka PiS.

Nawiążemy także do zaplanowanej na czwartek decyzji, jaką ma podjąć warszawski sąd ws. wniosku o tymczasowy areszt wobec Zbigniewa Ziobry. Co, jeśli sąd nie przychyli się do wniosku prokuratury? Co może się wydarzyć dalej ws. byłego ministra sprawiedliwości?

Na rozmowę Michała Zielińskiego zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

