Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Paulina Hennig-Kloska. Szefową resortu klimatu i środowiska zapytamy m.in. o to, czy kryzys związany z unieważnieniem drugiej tury wyborów na przewodniczącego Polski 2050 może doprowadzić do rozpadu partii. Jak powtórzyć głosowanie, aby zostało uznane za uczciwe?

Paulina Hennig-Kloska / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Czy jeśli Paulina Hennig-Kloska przegra z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, to opuści ugrupowanie wraz ze swoimi stronnikami? Jak układają się jej relacje z Szymonem Hołownią?

Po trzymiesięcznym okresie przejściowym system kaucyjny wchodzi w etap pełnej operacyjności. Tomasz Terlikowski zapyta minister klimatu i środowiska o to, jak ocenia funkcjonowanie systemu.

Czy po zawetowaniu przez prezydenta ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad stworzeniem innych obszarów chronionych?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.