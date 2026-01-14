Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało do obywateli Polski o natychmiastowe opuszczenie Iranu. Amerykańska interwencja w Iranie może nastąpić w ciągu najbliższych 24 godzin - ostrzegła w środę wieczorem agencja Reutera, powołując się na zachodnich urzędników.
- MSZ apeluje o natychmiastowe opuszczenie Iranu.
- Amerykańska interwencja w Iranie może nastąpić w ciągu najbliższych 24 godzin, a USA wycofują część personelu z Bliskiego Wschodu.
- Iran grozi zdecydowaną odpowiedzią na ewentualny atak, a reżim zapowiada uderzenia w amerykańskie bazy w regionie.
- Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało w środę wieczorem o "natychmiastowe opuszczenie Iranu". MSZ odradza wszelkie podróże do tego państwa. "Sytuacja wewnętrzna w Iranie jest niestabilna" - czytamy we wpisie MSZ na platformie X.