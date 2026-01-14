​Do odwołania zamknięto mola w Gdańsku Brzeźnie oraz w Sopocie. To efekt marznącego deszczu i gołoledzi. Służby apelują o ostrożność na drogach i zalecają, by w miarę możliwości pozostać w domach.

Zamknięte mola w Gdańsku i Sopocie. Ostrzeżenia IMGW, trudne warunki na drogach / Marek BAZAK / Zofia BAZAK / East News

Z powodu marznącego deszczu i gołoledzi do odwołania zamknięto mola w Gdańsku Brzeźnie i Sopocie, a służby apelują o ostrożność i pozostanie w domach.

Na pomorskich drogach jest ślisko, kierowcy powinni zwiększyć ostrożność i unikać gwałtownych manewrów.

W Gdańsku oblodzenie sieci trakcyjnej powoduje opóźnienia tramwajów, a IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed marznącymi opadami i pierwszego stopnia hydrologiczne dla regionu.

Na drogach w woj. pomorskim jest ślisko, a kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność: zwiększyć dystans, dostosować prędkość i unikać gwałtownych manewrów - apelują służby.

W Gdańsku oblodzenie sieci trakcyjnej doprowadziło do opóźnień tramwajów, a na odcinku Węzeł Kliniczna - Nowy Port ruch został wstrzymany w obu kierunkach. Wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.

Gdański magistrat informuje, że w akcję zabezpieczania głównych tras zaangażowane są 103 pojazdy i 212 pracowników.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla regionu ostrzeżenie drugiego stopnia przed marznącymi opadami deszczu, obejmujące m.in. Gdańsk, Sopot, Gdynię oraz okoliczne powiaty. Dodatkowo obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody w Wiśle na odcinku od Tczewa do ujścia.

/ IMGW /