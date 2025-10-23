Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem hali przy ul. Toruńskiej we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie). Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Strażacy informują, że pożar wybuchł w nocy. Po dojeździe na miejsce okazało się, że 3/4 hali handlowo-magazynowo-produkcyjnej jest całkowicie objęte pożarem. Do akcji zadysponowano około 73 strażaków - relacjonował w rozmowie z Interią rzecznik strażaków z Włocławka - bryg. Mariusz Bladoszewski. W hali funkcjonował m.in. park trampolin.
Pożar jest zlokalizowany i trwa jego dogaszanie.
W hali prawdopodobnie nikogo nie było. Obiekt będzie jednak sprawdzany przy użyciu drona.
Okoliczności pojawienia się ognia będą szczegółowo wyjaśniane.
