Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem hali przy ul. Toruńskiej we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie). Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Zdjęcie z miejsca pożaru we Włocławku / Włocławek112Info /

Strażacy informują, że pożar wybuchł w nocy. Po dojeździe na miejsce okazało się, że 3/4 hali handlowo-magazynowo-produkcyjnej jest całkowicie objęte pożarem. Do akcji zadysponowano około 73 strażaków - relacjonował w rozmowie z Interią rzecznik strażaków z Włocławka - bryg. Mariusz Bladoszewski. W hali funkcjonował m.in. park trampolin.

Pożar jest zlokalizowany i trwa jego dogaszanie.

W hali prawdopodobnie nikogo nie było. Obiekt będzie jednak sprawdzany przy użyciu drona.

Okoliczności pojawienia się ognia będą szczegółowo wyjaśniane.

