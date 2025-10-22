Serbskie media przekazały, że policjanci, którzy interweniowali na miejscu mieli krzyczeć w kierunku napastnika, by rzucił broń. Na nagraniu widać sporą grupę mundurowych. Do groźnego incydentu doszło na terenie miasteczka namiotowego zwolenników władz przed parlamentem Serbii.

Z medialnych doniesień wynika do szpitala trafiła jedna ranna osoba. Wbrew wcześniejszym informacjom podanym przez służby ratunkowe, minister zdrowia Zlatibor Lonczar podał, że stan rannego jest poważny. Z kolei agencja FoNet podała, że służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie od policji, że przed serbskim parlamentem eksplodowała butla z gazem. Na miejscu znaleziono mężczyznę z raną postrzałową.

Wydarzenia z Belgradu skomentował prezydent Serbii Aleksandar Vuczić, który stwierdził, że "doszło do aktu terroru".

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić / Radek Pietruszka / PAP



