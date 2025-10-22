Padły strzały przed budynkiem serbskiego parlamentu. Jedna osoba została zatrzymana – podała agencja Reutera, powołując się na doniesienia lokalnych mediów. Do tych wydarzeń odniósł się prezydent Serbii. "Przed siedzibą parlamentu dokonano aktu terroru" - ocenił Aleksandar Vuczić.
Jak donosi serbski portal NOVA, przed Zgromadzeniem Narodowym Serbii wybuchł pożar - wcześniej padły tam strzały.
Wiadomo, że policja zatrzymała jedną osobę. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z całego zajścia, które opublikowała przedstawicielka opozycyjnej Partii Wolności i Sprawiedliwości Marinika Tepić. "Ktoś oddał strzał z broni palnej, a następnie podpalił namioty" - napisała w serwisie X.