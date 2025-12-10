Mieszkanka podwarszawskiej Lesznowoli straciła panowanie nad autem z automatyczną skrzynią biegów i taranując inny samochód, z impetem uderzyła w ścianę budynku. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

57-latka pomyliła gaz z hamulcem i wjechała w dom w Lesznowoli / policja Piaseczno

Do tego nietypowego zdarzenia doszło we wtorek wieczorem na ul. Króla Maciusia w Lesznowoli (pow. piaseczyński, woj. mazowieckie).

57-letnia kobieta kierująca autem marki Zeekr z automatyczną skrzynią biegów pomyliła gaz z hamulcem, w efekcie czego uszkodziła bramę, zaparkowanego na terenie osiedla lexusa, a następnie wjechała w ścianę budynku.

Na całe szczęście w tym zdarzeniu nikt nie doznał żadnych obrażeń - powiedziała w rozmowie z reporterem RMF MAXX Przemysławem Mzykiem Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

57-latka otrzymała mandat karny w wysokości 5 tysięcy złotych oraz 10 punktów karnych.