Mieszkanka podwarszawskiej Lesznowoli straciła panowanie nad autem z automatyczną skrzynią biegów i taranując inny samochód, z impetem uderzyła w ścianę budynku. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Do tego nietypowego zdarzenia doszło we wtorek wieczorem na ul. Króla Maciusia w Lesznowoli (pow. piaseczyński, woj. mazowieckie).
57-letnia kobieta kierująca autem marki Zeekr z automatyczną skrzynią biegów pomyliła gaz z hamulcem, w efekcie czego uszkodziła bramę, zaparkowanego na terenie osiedla lexusa, a następnie wjechała w ścianę budynku.
Na całe szczęście w tym zdarzeniu nikt nie doznał żadnych obrażeń - powiedziała w rozmowie z reporterem RMF MAXX Przemysławem Mzykiem Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.
57-latka otrzymała mandat karny w wysokości 5 tysięcy złotych oraz 10 punktów karnych.