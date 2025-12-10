Aplikacja "Zwierz", która umożliwia zgłaszanie obecności dzikich zwierząt oraz znalezionych zwierząt domowych, jest już dostępna do pobrania. Jej twórcy informują, że jak na razie ma najwięcej użytkowników w okolicach Warszawy. Narzędzie ma zwiększyć bezpieczeństwo, pozwalając unikać niespodziewanych spotkań z dzikami, łosiami i innymi zwierzętami, które coraz częściej pojawiają się w przestrzeniach miejskich.

Zgubiłeś psa lub spotkałeś dzika? Możesz zgłosić to w specjalnej aplikacji (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Aplikacja "Zwierz" umożliwia zgłaszanie obecności dzikich oraz znalezionych zwierząt domowych i jest już dostępna bezpłatnie w Google Play i App Store.

Najwięcej użytkowników korzysta z niej obecnie w rejonie Warszawy, a twórcy planują rozszerzyć jej popularność na całą Polskę.

Narzędzie ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, a zespół pracuje nad ograniczeniami zapobiegającymi nadużyciom przy zgłaszaniu zwierząt.

Aplikacja służy także właścicielom psów i kotów - umożliwia zgłaszanie zaginięć oraz informowanie o znalezionych zwierzętach. Najwięcej użytkowników korzysta z niej obecnie w rejonie Warszawy, jednak twórcy planują rozszerzyć jej popularność na całą Polskę.

Pomysłodawcą aplikacji jest Andrzej Gąsowski, który inspirację zaczerpnął z własnych doświadczeń - podczas spaceru z córką natknął się na stado dzików, co wywołało u dziecka silny stres. Postanowił więc stworzyć narzędzie, które pozwoli mieszkańcom oznaczać miejsca spotkań z dzikimi zwierzętami.

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w Google Play i App Store, a jej twórcy liczą, że utrzyma się dzięki wsparciu patronów, bez konieczności wprowadzania reklam.

Zespół pracuje nad wprowadzeniem ograniczeń, które uniemożliwią zgłoszenie zwierzęcia znajdującego się dalej niż 800 metrów od zgłaszającego. W ciągu 20 minut nie można by było także dodać więcej niż jednego zgłoszenia.

Według danych Lasów Miejskich w Warszawie najwięcej zgłoszeń spotkań z dzikami odnotowano w tym roku na Białołęce (2247) i w Wawrze (2040), ale pojawiały się one także na Mokotowie (725) i w Śródmieściu (59).