Urzędy skarbowe szykują przedświąteczną serię licytacji, na których pojawi się cała gama używanych samochodów - od miejskich hatchbacków, przez rodzinne kombi, po modele klasy premium. Ceny wywoławcze zaczynają się już od 1 tys. zł, ale kupujący muszą mieć świadomość, że większość aut trafiła pod młotek z rynku wtórnego, co często oznacza "usterki, które mogą generować dodatkowe koszty".

Samochody używane za grosze. Gdzie kupić? / Shutterstock

Urzędy skarbowe w grudniu wystawią na licytacjach kilkanaście samochodów z cenami wywoławczymi od 1 tys. zł.

Najciekawsze oferty to m.in. Audi A3 za 7,5 tys. zł, Volkswagen Golf za 9,7 tys. zł oraz Ford S-MAX za 3,75 tys. zł.

Podobne okazje oferuje też Agencja Mienia Wojskowego, która sprzedaje auta, a środki "przeznacza na rozwój oraz modernizację w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych".

Najwięcej pojazdów jednego dnia zaoferuje Urząd Skarbowy w Węgrowie. 15 grudnia pod młotek trafi m.in. Audi A3 z 2010 roku. Cena wywoławcza to 7,5 tys. zł. W opisie czytamy, że auto jest "w dobrym stanie, ale ma zaniedbane wnętrze".

Do kupienia będą także dwie Skody Fabie - z 2004 i 2003 roku. Pierwsza za 1 250 zł, druga - od 1 tys. zł. Obie mają podobny opis: widoczna korozja i zmatowienia.

Druga tura licytacji w Węgrowie zaplanowana jest na 17 grudnia. Tym razem w ofercie znajdą się m.in.:

Opel Corsa z 2004 r. - cena wywoławcza: min. 2 250 zł,

- cena wywoławcza: min. 2 250 zł, Fiat Seicento z 2002 r. - 1 125 zł,

- 1 125 zł, Volkswagen Golf z 2009 r. - 9 750 zł,

- 9 750 zł, BMW 530 z 2002 r. - 6 750 zł,

- 6 750 zł, Motorower Junak - 3 750 zł.



Grudniowe licytacje aut w zaskakujących cenach

Inne oddziały też przygotowały swoje propozycje. W Siedlcach 12 grudnia będzie można wylicytować Forda S-MAX z 2010 r. za 3 750 zł.

Płock wystawi Hyundaia Tucsona z 2005 r. w wersji Comfort (3 950 zł), a licytacja odbędzie się 10 grudnia.

Z kolei w Pułtusku 12 grudnia pojawi się Volkswagen Passat z 2005 roku w cenie wywoławczej 5 350 zł.

Szczegółowe opisy każdego pojazdu oraz informacje o możliwości obejrzenia aut przed licytacją dostępne są na stronie Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium. Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Nabywca obowiązany jest natychmiast po udzieleniu mu przybicia uiścić przynajmniej cenę wywoławczą w gotówce lub bezgotówkowo za pośrednictwem terminala płatniczego. Jeżeli ceny tej nabywca nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w licytacji tej samej ruchomości.

Pozostałą do zapłaty część wylicytowanej kwoty należy wpłacić na ww. rachunek bankowy organowi egzekucyjnemu niezwłocznie, nie później niż w dniu następującym po dniu licytacji.

Okazyjnych ofert można szukać również w Agencji Mienia Wojskowego. W listopadzie AMW udostępniła do kupna m.in. Renault Megane za 6 tys. zł czy Volkswagena Passata za 6,8 tys. zł. Środki ze sprzedaży agencja przeznacza na "rozwój oraz modernizację w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych".