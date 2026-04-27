Dodatkowy dzień urlopu na badania profilaktyczne - taki pomysł zgłosiła dzisiaj grupa organizacji pacjentów i lekarzy. Według nich, zwiększyłoby to motywację, by regularnie sprawdzać swój stan zdrowia.

Z dodatkowego dnia wolnego na badania profilaktyczne od ponad 3 lat można korzystać między innymi w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie, a od roku w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

Pracownik może wziąć pełny wolny dzień albo kilka godzin. Nasze kadry oczekują, że pracownik przyniesie potwierdzenie, że to badanie się odbyło, choćby nagłówek badania - tłumaczy w rozmowie z RMF FM dyrektor Instytutu Medycyny Pracy prof. Jolanta Walusiak-Skorupa.

Pacjenci ciągle nie mają czasu na badania profilaktyczne, w związku z tym stwierdziliśmy, że idealnie będzie, jeśli damy im możliwość i czas. Jeśli ktoś powie mi, że nie ma czasu na badania, mogę odpowiedzieć mu, że jednak ten czas ma - argumentuje.

Ankieta Czy dodatkowy dzień urlopu na badania profilaktyczne to dobry pomysł? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy dodatkowy dzień urlopu na badania profilaktyczne to dobry pomysł? Tak 78% Nie 22%

głosów: 27

Czy resort zdrowia poprze ten pomysł?

Nasz dziennikarz czeka na informację, czy resort zdrowia rozważy wprowadzenie tego pomysłu w życie. Na razie środowisko lekarzy zachęca szefów konkretnych firm, by wprowadzili dodatkowy dzień wolny od pracy na badania profilaktyczne w wewnętrznych regulaminach.

Myślę, że część osób w ogóle nie korzysta z badań profilaktycznych. Chyba nawet dodatkowy urlop ich do tego nie zachęci. Część moich znajomych po prostu chyba boi się wyniku - komentują w rozmowie z naszym reporterem pracownicy jednej z warszawskich firm.